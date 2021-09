La délégation de l'Union européenne en Algérie a lancé mardi dernier un appel à participation à l'adresse des photographes amateurs et professionnels afin de prendre part à la 3e Résidence algéro-européenne des photographes, annonce la délégation de l'UE. Cette troisième édition de la Résidence algéro-européenne des photographes se déroulera cette année dans la ville de Boussaâda et devrait réunir cinq photographes algériens cinq autres européens résidents en Algérie pour prendre des photos et échanger pendant une semaine dans cette ville. Les dossiers de candidature doivent être transmis aux organisateurs avant le 27 septembre. La résidence se fixe pour objectif d'offrir aux photographes un espace de création, de permettre aux artistes d'apporter un regard contemporain sur la région visitée et de monter une exposition. Comme lors des éditions précédentes les organisateurs prévoient de publier un livre d'art regroupant les oeuvres réalisées lors du séjour. En 2010, la première édition de cette résidence avait choisi le thème du patrimoine culturel et architectural de la ville d'Alger, alors que la 2e édition s'était tenue en 2014 sous le thème «Constantine, regards croisées, patrimoine et culture».