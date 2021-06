Un appel à participation à la 3e Edition nationale de l'Orchestre de jeunes d'Algérie (Oja), prévue pour l'été 2021 après son report en 2020 pour cause de pandémie du Coronavirus, a été lancé par les organisateurs, indique un communiqué de l'orchestre. Annonçant la réouverture des candidatures, le communiqué énumère ensuite, les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une participation à cette 3e édition qui exige, au-delà des critères techniques, de remplir le formulaire de candidature dûment joint. Les critères de sélection se limitent, à la capacité à lire une partition, la bonne maîtrise de l'instrument, un bon niveau technique, ainsi que la spécialisation dans les instruments symphoniques appartenant aux familles des cordes, cuivres, percussions ou encore les instruments à archets, précise le communiqué. La préparation du dossier de candidature consiste en l'envoi de trois extraits d'enregistrement vidéo d'une durée globale ne dépassant pas les cinq minutes, réparties en une étude technique, et une interprétation pour la mise en valeur de l'instrument, ainsi qu'une improvisation ou alors, l'interprétation d'un extrait d'une musique traditionnelle. Les candidats vérifiant l'ensemble des critères techniques et administratifs requis, doivent envoyer leurs dossiers à la page Facebook de l'Orchestre jeunes d'Algérie, avant le 30 juin inclus. Les postulants retenus à cette 3e édition seront contactés le 6 juillet prochain, après les délibérations du jury présidé par le directeur artistique de l'OJA, Salim Dada. Les éditions précédentes de 2018 et 2019 ont connu une affluence nombreuse de spectateurs, venus assister aux concerts donnés par l'OJA dans différentes villes d'Algérie, à l'instar de la capitale Alger, Béjaïa, Jijel, El Eulma et Timgad.