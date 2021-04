Une nouvelle galerie d’art vient d’égayer le paysage artistique algérois. Il s’agit de Taswir Gallery qui ouvrira ses portes prochainement à Alger, plus précisément dans la cité Diar El Mahçoul à El Madania. Elle a été Fondée par la journaliste, photographe et réalisatrice Ager Oueslati. « Taswir Gallery est un espace dédié à l’art et principalement l’image documentaire, cinématographique, fixe ou animée, capturées où dessinées.. Elle accueillera régulièrement des expositions thématiques. » Pour son exposition inaugurale, un hommage sera rendu au défunt photographe Nasser Medjkane. Le public découvrira le travail photographique de l’artiste aux côtés de celui de jeunes photographes. Pour ce faire, un appel à portfolio a été lancé. Cet appel à candidature sera clôturé le 15 mai. Les candidats devront envoyer une série de photographies (25) exprimant « un regard, une mémoire, et une intimité » de la ville d’Alger et la société de façon générale. Ces clichés devront être accompagnés d’un descriptif et de la biographie du photographe. Un jury composé de professionnels de la photographie et du cinéma départagera les postulants. Cet appel est destiné aux photographes amateurs ainsi qu’aux professionnels de tout le territoire national. Six candidats seront sélectionnés pour exposer leurs photos pendant plus d’un mois à la galerie. Amené à évoluer, cet espace, Taswir Gallery, accueillera plus tard des formations et des artistes en résidence.