La Délégation de l'UE lance un appel à candidature à l'attention des photographes algérien.es et européen-nes résidant en Algérie, amateurs ou professionnels pour la 3ème Résidence photographique, baptisée «Regards croisés». La résidence algéro-européenne des photographes «Regards croisés» est un projet qui consiste à confronter des regards sur un même sujet. Après Alger et Constantine, c'est au tour de Boussaâda d'être mise à l'honneur cette année. Ce projet s'articule autour des objectifs suivants: offrir à des photographes algériens et européens un espace de création, permettre à ces artistes d'apporter un regard contemporain sur la région qu'ils visitent, monter une exposition avec les oeuvres réalisées lors de la résidence et enfin réaliser un livre d'art regroupant les travaux des artistes. Les personnes souhaitant participer peuvent envoyer leurs candidatures avant le 27septembre 2021 en remplissant la fiche d'inscription selon le site suivant : https://forms.gle/5Lvjg2PwqM bWTih8A. Le dossier de participation devra comporter: une biographie du/de la candidat/e et son CV, une sélection de travaux photographiques (10 maximum) et un court texte présentant la démarche artistique globale (300 caractères maximum).