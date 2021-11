Le Festival international de la bande dessinée d'Alger Fibda est prévu du 22 au 25 décembre à l'office Riadh El Feth. À ce titre il est indiqué aux passionnés de la bande dessinée du lancement des différents concours de cette 13ème édition. La date limite des inscriptions est le 10 novembre 2021. À propos du concours de l'auteur professionnel (concours international), ce dernier est ouvert aux auteurs confirmés de tous les pays ouverts à l'Algérie, ayant été édités en album imprimé. Il n'y a pas de limitation d'âge pour cette catégorie. Pour prendre part à ce concours, il suffit d'écrire à [email protected] (BP 228 poste Hassiba ben Bouali 16037 Alger). Les participants peuvent participer avec un album n'ayant pas été édité avant 2019. Les bandes dessinées doivent être en langues nationales (arabe - tamazight) ou en langues internationales: français - anglais ou espagnol. Les participants doivent envoyer leur oeuvres complètes en BD papier (deux exemplaires à: Fibda BP 228 poste Hassiba Ben Bouali 16037 Alger. Ou en fichier numérique à l'adresse: [email protected] avec comme objet: Concours de l'auteur professionnel. Les participants doivent accompagner leurs oeuvres d'un CV artistique avec leurs coordonnées. S'agissant du Concours du meilleur projet BD, ce dernier est destiné aux auteurs algériens de talent (professionnels, semi-professionnels, autodidactes ou issus d'une école d'art) dont l'âge dépasse 16ans. Le thème est: ‘La Bd pour lutter contre le coronavirus'. Les travaux doivent être envoyés en fichiers numériques au format A4 à une résolution de 300 DPI à l'adresse: [email protected] Le nombre de planches doit être entre 02 et 08 planches maximum. Le concours BD pour jeunes est destiné quant à lui aux enfants adolescents et pré-adolescentes de moins de 16 ans. Le thème est: ‘La Bd pour lutter notre le coronavirus'. Les travaux doivent être envoyés en fichiers numériques au format A4 à une résolution de 300 DPI à l'adresse: [email protected] Ou au format papier à l'adresse: Fibda BP 228 poste Hassiba Ben Bouali 16037 Alger.Le nombre de planches doit être entre 02 et 08 planches maximum. Le concours du meilleur magazine de pop culture / BD est destiné pour sa part aux revues périodiques algériennes papier qui développe la bande dessinée en se consacrant entièrement ou en partie à la publication de planches de BD. Le participant doit envoyer un seul numéro de la revue en trois exemplaires à l'adresse: Fibda BP 228 poste Hassiba Ben Bouali 16037 Alger. En plus des conditions spécifiques à chaque concours, la présélection des oeuvres en compétition sera soumise à l'appréciation du comité d'organisation du Fibda selon les critères de la législation algérienne en vigueur. Les oeuvres présélectionnées seront soumises à l'appréciation du jury désigné pour le festival. Cette dernière est sur deux plans: 50% Sur l'aspect écriture incluant fond scénaristique, pertinence des dialogues, lettrage et narration. 50% sur l'aspect illustration incluant: la qualité des dessins, l'encrage, l'ombrage, l'anatomie et la perspective des dessins. Le jury jugera le travail présenté en totale liberté, en cas de désaccord entre ses membres, le président du jury tranchera. Le jury dévoilera son verdict au public avec présentation de recommandations lors de la cérémonie de clôture.Le candidat s'engage par sa participation à fournir un travail original fruit de sa création, en cas de découverte de reproduction illicite d'une oeuvre d'autrui avant ou après participation, le Prix lui sera retiré, il devra restituer le prix et le comité d'organisation du Fibda se réservera le droit d'action de tout type.