La wilaya d'Annaba, abrite depuis le 13 et jusqu'au 18 novembre, la première semaine culturelle italienne d'Annaba et ce, en collboration avec l'association «Fonoon» pour la promotion de la culture dans la wilaya d'Annaba qui a donné le coup d'envoi, samedi de cet événement si particulier qui coïncide avec la commémoration du 1667eme anniversaire de saint Augustin. C'est dans ce cadre que les représentants de l'ambassade de Tunisie en Algérie, la CCI Seybouse, le docteur. Nouara Amara, directeur du site archéologique d'Hippone et le père Basil Hilary, en charge de la basilique Saint -Augustin, ont été conviés à prendre part à cette manifestation qui a été marquée, notamment par l'intervention du docteur Nouara Amara, directeur du site archéologique d'Hippone, qui a animé une conférence intitulée «Saint Augustin, le philosophe et son rôle dans l'histoire de l'humanité». Avec plus de 1.600 ans après son époque, saint Augustin survit à travers ses enseignements et sa philosophie et constitue aujourd'hui un véritable héritage civilisationnel qui a façonné le Bassin méditerranéen... Aussi, cette journée d'ouverture a été également marquée par la visite de la «basilique Saint -Augustin» par le père Basil Hilary. Un lieu sacré chargé d'histoire. À noter qu'au programme de la «semaine culturelle Italienne», aussi, une série de conférences à la bibliothèque principale «Barket Slimane» mais aussi des projections de films, les plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma italien. En effet, la cinémathèque d'Annaba propose une série de projections de films italiens, à l'image de «La Dolce Vita» de Federico Felini, «La Vita é Bella» de Roberto Benigni, «Il Postino» de Michael Radford, «Vacanze a Roma» de William Wyler, en plus de «The Tourist» de Florian Henkel Von Donnersmarck entre autres.