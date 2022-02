Le Centre culturel algérien à Paris organise le 5 mars à 20h30 un concert d'un chanteur Issu d'une grande famille d'artistes. Il s'agit de Mohamed Amine Tamache qui est l'un des plus prometteurs héritiers des maîtres du chaâbi algérois. Enfant prodige, il s'est mis à taquiner en cachette la mandole paternelle dès l'âge de six ans. Son père prit vite conscience de son potentiel hors-normes et entreprit, dès lors, de l'initier aux secrets de la musique chaâbie qu'il a reçus par l'enseignement direct de Hadj El Anka en personne; le fondateur et dépositaire de ce style qui révolutionnera la scène musicale de son époque et marquera d'une empreinte indélébile la culture algérienne et au-delà même... De la même manière, par l'entremise de son jeune oncle, cette fois, il fût introduit aux joies de la guitare moderne et à la variété foisonnante de styles qu'elle permet de pincer. Amine se trouve ainsi plongé dès son plus jeune âge aux confluents de deux mers, un isthme, reliant musique de tradition modale et chansons à haute facture harmonique... Carrefour où se côtoient partitions arabo-andalouses, rythmes africains, arpèges et accords, sonorités de Méditerranée et d'ailleurs encore... C'est cette savante synthèse que nous invite à goûter Mohamed Amine Tamache à travers les chamarrures de son projet musical. Des compositions rendues gracieuses et vives, par sa sensibilité artistique singulière couplée à une oreille de qualité supérieure. Mohamed Amine Tamache est un artiste à découvrir, et sa musique une expérience à vivre!