L'artiste plasticienne, commissaire et vidéaste, a pris part les 21 et 22 octobre 2022, au Musée d'art africain, Belgrade, dans le cadre de la Conférence internationale «Un musée anticolonial», et ce aux côtés d'artistes venus du monde entier.

«Les musées en tant qu'institutions idéologiques et politiques ont un fort impact sur la formation des idées sur le monde et ses relations.

En plus de créer activement des discours spécifiques, souvent issus de cadres institutionnels impériaux et coloniaux hérités, les musées permettent également l'effacement et l'invisibilité de certaines données, protagonistes et récits. Bien que la décolonisation du travail muséal soit principalement comprise par le public comme le retour des objets de musée issus des conquêtes impériales et coloniales vers les pays d'origine, une question beaucoup plus complexe est celle de la décolonisation de la production institutionnelle du savoir. Par conséquent, la conférence s'efforce d'établir des liens avec les valeurs d'anticolonialisme, d'antiracisme et de solidarité de l'époque de la fondation du Musée d'art africain de Belgrade: non seulement à des fins d'historicisation, mais dans le but de poser le défi de la pensée anticoloniale devant une institution sensiblement différente qui n'a pas encore pris racine dans la pratique. Les présentations de la conférence traiteront de la recherche, de l'art et du travail théorique, qui relient les musées et le patrimoine en général aux réalités du capitalisme extractif, du racisme institutionnel, ainsi que du paradigme impérial dominant, et viseront également à souligner de nouveaux modèles de production de connaissances» peut -on lire dans le descriptif de la manifestation. Rappelons que les participants à la conférence ont combiné théorie et pratique dans leur travail, y compris la critique de la représentation muséale de l'Afrique et des arts africains, la décolonisation de la production de connaissances institutionnelles, la création de nouvelles méthodologies de recherche, l'apprentissage et le désapprentissage, la collaboration et la représentation.