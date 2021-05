Le groupe Djmawi Africa est toujours présent après plus de 15 ans de productions, de tournées, de clips et de concerts. Il vient d'éditer un nouvel album intitulé «Amchi» qui sonne comme un leitmotiv pour la joie et la bonne humeur, mais toujours pour aller en avant. Marcher pour avancer, évoluer, penser... «Amchi» pour le chemin parcouru et surtout, celui qui reste à parcourir, «Amchi» pour «dégager» les obstacles et embûches qui entravent la route, «Amchi» pour combattre le stationnaire et enfin «Amchi» comme un cri d'une génération vouée à l'avancement» nous affirme t-on. Cet album renferme

10 morceaux, plus entraînants les uns que les autres. «Amchi» révèle de nouvelles facettes du groupe et de ses membres qui continuent à prendre du plaisir à créer ensemble après plus de 15 ans! Aussi, pour la première fois, le groupe enregistre dans son propre studio le «sous-sol».

« Empreinte de sa carrière, ce privilège a apporté de nouvelles sonorités, de nouvelles collaborations, et une production plus pointue, entièrement réalisée par les musiciens du groupe. Le groupe reste néanmoins, fidèle à son éclectisme musical puisant dans les racines traditionnelles algériennes et africaines tout en s'inscrivant dans l'universalité de leur musique, mais aussi de leurs textes, au fil des années, cette composante est devenue leur signature. Avec «Amchi» cette nature est encore recherchée et exprimée, en plus de puiser dans d'autres influences, leur musique s'exprime désormais à travers plusieurs voix.» peut -on lire dans le dossier de presse.

Rythme entraînant et gnawa

«Amchi ya rassoul» ouvre l'album. Il s'agit d'un morceau qui s'entonne au départ sur un ton celtique puis se décline sur un battement de bendir et autres instruments en procession. Un morceau du patrimoine revisité de façon subtile à la manière de Djmawi Africa. «Trouh wa tkhalih» laisse entendre un son gnawa rythmé de la transe d'une guitare électronique, le tout enveloppé d'un son entrainant. «Hmama» a comme intro un son a3alaoui, gnawi, maghrébin. Il célèbre l'amazighité, la richesse culturelle et la beauté de l'Algérienne. «Rayak» s'ouvre sur une flûte celtique et bendir maghrébin avec toujours ce qui se mélangé aux nappes de la guitare électrique. Une chanson drôle qui met en dérision les filles qui font trop attention à leur apparence tout en les invitant à faire ce qu'elles veulent en scandant «diri rayek ha raï». S'ensuivi Tamoughrt Tfssout, une chanson kabyle avec cette cet intro celtique, interprétée dans un chant traditionnel kabyle sur les traditions amazighes. Dans «Berkani» le saxophone et guitare électro, annoncent la gravité du morceau. Un texte qui confie les maux d'un exilé tout en dénonçant le régionalisme.

Persévérance et universalité

Place à «Interlude Sassia» qui se poursuit par le morceau «Sassia, un son de fête de mariage en interlude qui annonce le mariage de Sassia avec un bandit qui lui fourni la belle vie dont elle rêvait...le son du groupe rappelle celui du groupe T34, mais aussi le groupe Index et Cheikh Sidi bémol, dans cette façon de conter les histoires des gens. L'influence est là. Le son est toujours et indiscutablement bien entrainant. Dansant. Ce qui pousse toujours les jeunes à fréquenter en masse les concerts du groupe. Une frustration d'ailleurs pour lui depuis l'avènement de la pandémie en Algérie.À noter aussi que «Scène Thoura» dont le clip est disponible sur Youtube est une chanson au relent sociopolitique bien ancré dans l'actualité du pays. Un morceau qui dénonce les maux de la société entre crise économique et hogra. Un relent chaâbi en arrière-fond qui parle de la jeunesse sacrifiée, qui échoit entre les murs et les vagues. Une chanson qui se clôt cependant, par un brin d'espoir affirmant que la jeunesse détient les solutions pour sortir de ce marasme.

Des sons algéro-africains

L'album se referme sur le morceau «Nefssi». Une ballade en langue arabe invitant à la spiritualité et à la sérénité.

Pour rappel, la formation Djmawi Africa est composée de huit membres, chacun ayant été bercé par des styles musicaux différents (chaâbi, andalou, rock, métal, reggae, gnawa, musique classique), Djmawi Africa fusionne naturellement les genres et les influences pour partager leurs richesses issues du métissage. Avec dynamisme et fraîcheur, Djmawi Africa offre à chaque prestation une fête, un spectacle où chacun profite d'une ambiance des plus enivrantes, mais le groupe ne s'arrête pas là et défend avec ardeur ses origines et sonorités algériennes et africaines à travers leur travail de création musicale. Avec plus de 15 ans de carrière, le groupe a parcouru le monde à travers des tournées et participation à des festivals (France, Italie, Espagne, Croatie, Inde, Egypte, Tunisie, Maroc, Canada, Brésil, Burkina Faso, Mali, Soudan...) sur de belles et prestigieuses scènes telles que celle du festival de jazz de Montréal, du festival des musiques du monde d'Essaouira, ou encore celle du festival rock en Seine, Paris. C'est ainsi que Djmawi Africa gagne à se faire connaître comme une référence musicale actuelle & alternative algérienne.

À noter que les morceaux sont dispo sur Youtube ainsi que la page du groupe et d'autres sites de téléchargements.