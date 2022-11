L'artiste et son orchestre sont de retour à l'opéra d'Alger pour un concert placé sous le thème «Wahch lhabayeb». Hamidou a toujours ravi le public algérien avec un répertoire varié et une ambiance très conviviale et festive.

La billetterie est déjà en place à l'opéra d'Alger et ce, chaque jour à partir de 10h du matin.

Le prix du ticket est de 1500 DA. De son vrai nom Ahmed Takdjout, Hamidou est né le 08 novembre 1966 à Alger, dans le quartier El Mouradia.. Il se fait remarquer alors qu'il est encore tout jeune.

En 1982, il rejoint l'ensemble musical El Fakhardjia où il réussit à interpréter tous les genres musicaux.

En 1985, Hamidou passe à la radio Chaine III avec le groupe «Synthesis3» et en 1986, il sort son premier titre «Serwal Loubia» qui remporte un tel succès qu'il dépasse ceux des chanteurs les plus connus.

Le clip vidéo vient renforcer son image auprès du public et lui ouvre les portes du cinéma. En effet, il obtient le premier rôle dans le film «Le passager», aux côtés de Taous Toudja. Il renouvelle l'expérience en 1988 dans «Marathon Tam». Avec la sortie de son album «Tendmi aâliya», Hamidou tourne le clip de «Ana Sghiyar», qui est sous forme de court-métrage: le succès est immédiat. Le 5 novembre 1989, il se produit à Milan et en 1992 à l'Institut du Monde arabe à Paris. En 1994, il sort «Thamaghra Kheloudja» et en 1995 il s'installe définitivement à Paris.

Le plus grand succès vient avec le single «Yakalelo», en compagnie du groupe Nomad's. Pour couronner toutes ces réussites, Hamidou obtient la médaille de Mozart de l'Unesco.

Depuis, Hamidou n'a cesse de multiplier les expériences lors de différentes apparitions, dévoilant ton eternel talent qui n'a pas pris une ride! Il est bon à rappeler que la direction de l'opéra d'Alger précise que les enfants de moins de 05 ans ne sont pas autorisés au sein de l'établissement.