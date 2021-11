Le ciné-club Varda Film Club, ýOum El Founoune vous convie le samedi 04 décembre 2021 à 18h00 au cinéma Cosmos de Riadh El Fath et ce, pour sa trente-cinquième séance de projection. Le public est invité à apprécier le Film « All Eyez on me » réalisé par Benny Boom. Le prix d’entrée est fixé à 400 da.

Synopsis :

En 1995, alors que le rappeur Tupac Shakur purge sa peine pour les crimes dont il a été reconnu coupable (dont un viol), dans la prison de Dannemora, un réalisateur et son équipe viennent l’interviewer. Il leur raconte son enfance, sa relation avec sa mère Afeni, ses débuts dans le rap ou encore ses débuts au ci