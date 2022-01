L'Institut français d'Alger (Centre-ville), vous convie le lundi 17 janvier de 18h00 à 20h00, à une rencontre littéraire baptisée «Alger, la promesse de l'est». Organisé, en partenariat avec la villa Gillet, l'IF Algérie a demandé à Salah Badis, auteur et journaliste de réaliser un podcast-documentaire qui s'inscrirait dans la série «Ecoutes croisées» de l'Institut français. Pour y assister, il vous suffit de réserver vos places à: [email protected] Salah Badis choisit l'est d'Alger, où vivent la plupart des quelques millions d'habitants de la capitale. Ce podcast est conçu comme des allers-retours entre les différents quartiers et les repères, des endroits où il a vécu. Toute une cartographie, de lieux, de souvenirs et de sons.... Entre Réghaïa à l'extrême de la banlieue-est à son quartier d'enfance, Bachdjarah, en passant par Bab Ezzouar la future capitale du Grand-Maghreb. On y croise la famille, les cousins, les «camarades littéraires» comme Lamis Saiïi et Mustapha Benfodil, qui écrivent tous un «algerian way of life». La diffusion du podcast (39') sera suivie d'un échange avec Salah Badis.