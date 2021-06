Après plusieurs activités intenses, cette année sur le digital, la galerie d'art Al-Tiba9 Contemporary Art a marqué sa participation à la Foire internationale ArtsLibris Barcelona 2021.

En effet, c'est avec son magazine dédié à l'art qu'il sera présent à la douzième édition, ArtsLibris qui aura lieu les 18, 19 et 20 juin. Ce magazine est note t-on, un tres beau livre mettant l'accent sur l'art visuel contemporain reflétant la société moderne dans le domaine de la photographie, de la peinture, des arts visuels, mais aussi de la musique, du cinéma, de la performance et du design de mode. Un livre d'art en édition limitée qui atteindra le nombre de 30 en ce mois de juin. Prendront part à cette foire du livre de Barcelone quatre-vingt-sept éditeurs.

Des artistes, des institutions et écoles d'art de Barcelone accompagneront la foire de leurs publications. Quarante pour cent des exposants viennent de l'extérieur de Barcelone.

À noter que même si certains éditeurs et artistes latino-américains et européens ne pourront pas faire le déplacement, cette année, leurs publications seront présentes à la foire. De plus, la Foire Artslibris renforcera les activités en ligne.

À ce propos, Mohamed Benhadj, fondateur et commissaire depuis dix ans d'Al-tiba9 en Algérie aura l'honneur d'ouvrir cette foire avec une conférence qu'il animera sur le digital. Une rencontre qui se tiendra à l'occasion de l'ouverture d'ArtsLibris Barcelona 2021.

Construire sa présence sur le numérique

Al-Tiba9 sera le modérateur de cette conférence qui sera retransmise en live streaming via le site d'ArtsLibris. Elle sera placée sous le thème: «Go digital - Comment construire une présence numérique établie pour les publications d'art et les institutions culturelles à succès.»

Un panel d'artistes et de galeristes de Barcelone et d'ailleurs prendront part à cette manifestation. Cette conférence sera axée sur «la synergie entre les versions imprimées et numériques du magazine, afin d'assurer le succès pour une publication d'art.

Grâce aux témoignages directs d'artistes et de galeries, il sera souligné l'importance de l'existence d'une présence numérique et ses avantages. La conférence mettra l'accent sur les expériences des artistes présentés dans le magazine Al-Tiba9 et les expositions, ainsi que les galeries partenaires et des institutions culturelles.»

Rappelons que l'art contemporain d'Al-Tiba9 se veut éclectique et ouvert sur le monde, en ce sens, qu'il reflète la société moderne et son environnement à travers les oeuvres d'artistes contemporains expérimentaux, de tout bord. Al Tiba9 donne de la visibilité aux artistes innovants que ce soit en matière de photographie, de sculpture, en performance, peinture, mode, design ainsi que l'architecture.

Mohamed Benhadj, un parcours exemplaire

Le magazine ainsi que le site en ligne et partant, la plateforme née l'année dernière, dans le contexte de la pandémie du Coronavirus, s'engagent à promouvoir les artistes internationaux qui incarnent dans leur travail un esprit avant-gardiste inspiré. Il est bon de rappeler que Mohamed Benhadj est lui-même un artiste passionné de culture, de voyage et de découverte. Poussé par sa vision d'une plate-forme mondiale commune pour offrir des opportunités de croissance aux pays émergents artistes en art contemporain, Mohamed Benhadj a créé Al-Tiba9 en 2013. Son regard s'est tourné immédiatement vers l'organisation d'expositions internationales d'art moderne, de performance et de design de mode, promouvant ainsi les échanges entre institutions artistiques et artistes réunis dans un environnement socioculturel arabe. En 2014, Mohamed a étendu sa philosophie à Barcelone, en Espagne, où il a monté ses expositions d'art. En 2017 il s'investit dans une nouvelle démarche en fusionnant performance et design de mode comme plate-forme alternative pour designers indépendants.

Une foire dédiée à l'art contemporain

Mohamed Benhadj poursuit son chemin depuis plus de dix ans maintenant, en collaboration avec le ministère de la Culture algérien, les musées, et autres institutions artistiques, ambassades et centres d'art, soucieux de donner le meilleur pour son pays d'origine, l'Algérie. Commissaire actif grâce à ses nombreuses expositions en algérie d'Al-tiba9, il a été nommé l'année dernière ambassadeur du prix Arte Laguna, un prix qui sera remis à l'Arsenal de Venise, en Italie. Son objectif est de créer un nouveau pôle d'art contemporain en Afrique du Nord, offrant au monde une expérience unique de créativité et de possibilités.

À noter enfin, qu' ArtsLibris a été fondé en 2009 en tant que projet de Salon de l'édition, spécialisé dans les publications d'artistes, les livres photo, la pensée contemporaine, l'autoédition et les publications numériques. Cet événement grandiose se décline en trois foires annuelles, ArtsLibris Barcelona, ARCOmadrid et ARCOlisboa.

«Le dialogue et l'expérimentation sont les maîtres-mots d'ArtsLibris, dont les foires accueillent des projets curatoriaux, des séminaires, des forums de débats, des expositions, des perfor-mances et des collaborations interdisciplinaires.

Le projet fonctionne comme un tissu vivant, une communauté éditoriale plurielle et rigoureuse, créant de nouveaux points de rencontre entre l'art et la société à travers l'objet livre.» Bon vent alors pour

Al-tiba9!