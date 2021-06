Al-Tiba9 Contemporary Art a le plaisir d'annoncer sa participation à la Foire internationale ArtsLibris à ARCOmadrid 2021 du 7 au 11 juillet 2021. ARCOmadrid est la Foire internationale d'art contemporain d'Espagne qui, depuis 1982, est l'une des principales plateformes du marché de l'art et une pièce essentielle du circuit international dédié à la promotion et à la diffusion de la création artistique. Dans la prochaine édition, qui se tiendra exceptionnellement au mois de juillet, une sélection minutieuse de galeries nationales et internationales sera à nouveau présentée dans les différents programmes. ArtsLibris, Salon International du Livre d'Artiste et Édition contemporaine participera pour la cinquième année à ARCOmadrid pour diffuser l'édition contemporaine de livres d'artiste. ArtsLibris est un lieu de rencontre et une plateforme qui vise à assurer la présence des exposants sur le circuit international, à élargir le marché de l'édition et à partager des centres d'intérêt avec les secteurs connexes. En 2020, pour la première fois, plusieurs présentations seront organisées au Forum ARCOmadrid qui permettront ainsi, à en savoir plus sur les orientations futures de l'édition d'art. Notons que le commissaire d Al-Tiba9Contemporary Art, et responsable de la revue, à savoir Mohamed Benhadj, animera le 8 juillet une conférence autour de l'art pour parler aussi des enjeux de l'art contemporain... Il est bon de rappeler que la galerie d'art Al-Tiba9 Contemporary Art a pris part auparavant, soit les 18, 19 et 20 juin derniers à la Foire internationale ArtsLibris Barcelona 2021. En effet, c'est avec son magazine dédié à l'art qu'il a participé à la douzième édition de ArtsLibris. Ce magazine est note t-on, un très beau livre mettant l'accent sur l'art visuel contemporain tout en reflétant la société moderne dans le domaine de la photographie, de la peinture, des arts visuels, mais aussi de la musique, du cinéma, de la performance et du design de mode. Un livre d'art en édition limitée qui a atteint le nombre de 30 le mois de juin.