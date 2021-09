Le prochain long-métrage de Taylor Hackford (réalisateur de Ray) promet de renouveler le genre du film noir.

Dans Sniff, il envoie Morgan Freeman et Danny DeVito enquêter sur deux meurtres survenus dans une communauté huppée de retraités. À la tête de la résidence, rien de moins qu' Al Pacino et Helen Mirren. Non seulement le genre intéresse le réalisateur oscarisé, mais installer l'intrigue dans une résidence pour seniors en fait un film ancré dans le présent. «Ces immeubles haut de gamme pour retraités prolifèrent partout aux Etats-Unis, alors que la génération du baby-boom arrive à l'âge de la retraite.

Il y a beaucoup d'argent et les gens veulent vivre dans un bel environnement. Ça, c'est ce qu'on voit sur la brochure, mais ce que Tom Grey (le scénariste) en a fait, dévoile ce qu'il y a sous le vernis», explique Taylor Hackford à Deadline.

Les ingrédients sont en tout cas réunis pour en faire un film attendu: les quatre acteurs principaux et le réalisateur sont oscarisés ou ont été nommés par l'Académie.

Par ailleurs, l'intrigue respecte les codes du film noir. Ce qui démarre comme une enquête sur des morts suspicieuses laisse place à un plus vaste complot, mêlant sexe et drogue en plus des meurtres.

«J'ai demandé (à Tom Grey) s'il avait quelqu'un en tête lorsqu'il a écrit le script. Il m'a répondu Morgan Freeman dans le rôle du détective et Al Pacino dans celui du méchant principal, Helen Mirren en femme fatale - une actrice que je connais plutôt bien», a expliqué Taylor Hackford avec malice, puisqu'il est également l'époux de la comédienne.

«A propos de l'ancien partenaire du policier, il voyait Danny DeVito.

Ce sont des personnes que je connais bien. J'ai travaillé avec Al, Helen, Danny est un ami et je connais Morgan. Il cherchait quelque chose à faire avec Helen, il me l'avait dit.

Donc j'ai répondu (à Tom Grey): je vais essayer de faire de ton rêve une réalité», a ajouté le réalisateur.