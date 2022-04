Akli Yahiatène est l'un des plus grands chanteurs kabyles et l'un de leurs précurseurs. Un maître incontestable.

Un compositeur hors pair et un poète ayant réussi à défeindre toutes les situations vécues par lui-même et par ses concitoyens durant plusieurs époques, celle marquée par l'exil, la pauvreté et la guerre d'indépendance, entre autres. Son retour sur scène demain, dans la ville de Tizi Ouzou, est donc un événement culturel exceptionnel. C'est incontestable.

Son âge, près de 90 ans, ne l'empêchera pas de réserver une très belle soirée à ses fans.

Le genre de soirée dont il est le seul à détenir le secret et la recette.

Salah Mammar en premiere partie

Des soirées où sa belle voix et sa façon d'interpréter unique permettent de faire rêver ses admirateurs en les faisant voyager dans plusieurs époques différentes ainsi que dans plus d'une région, d'ici et d'ailleurs.

Le spectacle d'Akli Yahiatène organisé par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou, aura lieu donc demain jeudi 14 avril, dès

22 heures à la grande salle de spectacle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri où l'interprète de la célèbre, inimitable et immortelle chanson «Jahagh bezzaf dameziane» s'est produit tant et tant de fois.

En première partie, le public aura droit à une prestation de chant par l'artiste Salah Mammar, l'un des plus anciens chanteurs kabyles et qui a marqué son temps, faut-il le rappeler.

Le programme d'animation artistique dans la wilaya de Tizi Ouzou se poursuivra tout au long du mois de Ramadhan. Dans la même salle, vendredi

15 avril, c'est une autre grande figure de la chanson kabyle qui est programmée à la même heure et dans la même salle. Il s'agit du chantre de l'amour Hacène Ahrès.

Pour la soirée de samedi prochain, plusieurs chanteurs se produiront sur scène pour rendre hommage à Cheikh El Hasnaoui dans le cadre d'une soirée spéciale.

Parmi les autres artistes prévus tout au long de ce mois de Ramadhan, à la Maison de la culture de Tizi Ouzou, il y aura, notamment Rabah Lani, Brahim Tayeb, Kaci Issaoun, Abdelkader Chaou, etc.

D'autres galas artistiques sont prévus dans les localités de la wilaya à l'instar du centre culturel d'Azazga, le centre culturel Matoub-Lounès de Aïn El Hammam, etc.

Un riche programme d'animation

De nombreux chanteurs se produiront au centre culturel d'Azazga à l'instar de Ali Meziane, Ahcene Aït Zaïm, Karim Khelfaoui, Ouazib Mohand-Ameziane, Rabah Ouferhat, Djamel Kaloun, Kamel Igman...

Il y a lieu de préciser qu'en plus des galas de chants, la direction de la culture et des arts a mis en oeuvre tout un programme d'animation théâtral, de projections de films ainsi que d'animation pour enfant dans une bonne partie des établissements culturels de la wilaya à l'instar du théâtre régional Kateb-Yacine, où pratiquement chaque soir, il y a présentation d'une pièce théâtrale ou un spectacle destiné aux enfants.

Ainsi, après deux années de privation, à cause de la pandémie et du confinement, la population de la wilaya de Tizi Ouzou a renoué de fort belle manière avec les soirées artistiques ramadhanesques qui battent leur plein depuis une semaine et qui promettent d'atteindre leur vitesse de croisière dès la semaine prochaine.

L'affluence du public sur les établissements culturels, notamment la Maison de la culture et le théâtre régional, est très importante, a-t-on constaté. Ce qui est remarquable, c'est aussi le nombre impressionnant de familles qui prennent chaque soir après le ftour, le chemin qui mène vers ces deux établissements culturels.