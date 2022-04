Il était devant un public qui avait l'air tout émerveillé de se retrouver face à un immense artiste qui refuse de vieillir. Akli Yahiatène a réussi le pari de se produire en ces soirées ramadhanesques et de faire plaisir à ses admirateurs après une rupture de plus de deux ans à cause de la crise sanitaire.

Le retour d'Akli Yahiatène a rendu heureux aussi bien ce dernier que ses fans. Ces derniers appartiennent à toutes les tranches d'âge, même si l'on distingue une forte présence des plus de cinquante ans par rapport aux plus jeunes.

Un maximum d'émotion et de maturité

Akli Yahiatène est, en effet, un artiste admiré par toutes les générations de mélomanes. Ses chansons, sa voix, sa façon géniale et unique d'interpréter et même ses textes restent d'une fraicheur inaltérable. C'est le genre d'oeuvre qui ne s'use guère avec le temps. On l'a bien vérifié en cette soirée ramadhanesque dans les yeux et sur les visages des spectateurs qui avaient l'air d'etre carrément happés par la prestation d'Akli Yahiatène.

Ce dernier a hypnotisé ses fans en interprétant des chansons qui les ont bercés pendant des années et des années à l'instar du chef-d'oeuvre «Ayakham dachou ik youghen».

Quand Akli Yahiatène se mit à interpréter ce titre, la salle a été gagnée par une magie indicible. Akli Yahiatène, malgré une voix un peu fatiguée, a su compenser merveilleusement cette dernière, en y mettant un maximum d'émotion et de maturité. Ce qui était impressionnant chez Akli Yahiatène en cette soirée, c'était, entre autres, le fait qu'il avait mémorisé tous les textes de ses chansons, dont certaines sont relativement longues, faut-il le rappeler.

Un nouvel album en préparation

Akli Yahiatène, en grand artiste, a su interpréter ses chansons de manière spontanée, comme il l'a toujours fait. Il est évident que ceci est dû à son immense passion pour son art qu'il a dans le sang depuis toujours, depuis près d'un siècle.

La joie d'Akli Yahiatène, en retrouvant son public à Tizi Ouzou, en ce jeudi 14 avril, a été indicible.Elle était perceptible dans son regard, sur son visage et dans sa voix, en s'exprimant à la fin de son gala. «Je suis très heureux d'avoir enfin retrouvé mon public après une longue absence», a déclaré Akli Yahiatène tout ému. Il a affirmé que c'est un vrai bonheur, une telle rencontre avec ses fans qu'il tient à remercier de tout son coeur et auxquels il tient à réaffirmer tout son amour et sa reconnaissance de leur être resté fidèle pendant tout ce temps.

Akli Yahiatène a, en outre, confirmé qu'il préparait un nouvel album qui serait fort probablement prêt à être édité lors de l'été prochain. Il faut préciser que lors de la même soirée, le chanteur Salah Mammar s'est également produit face au même public. Toujours, dans la soirée de jeudi à vendredi dernier, Rabah Ouferhat, l'un des plus anciens chanteurs kabyles de la génération intermédiaire, a renoué avec son public en animant une soirée au centre culturel d'Azazga Dans la soirée de vendredi, c'est le chantre de l'amour Hacène Ahrès qui a subjugué ses fans avec ses mélodies mélancoliques et ses textes prégnants à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri.