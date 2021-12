Le jeune artiste Ahmed Zerkaoui, de la wilaya de Mascara, a remporté le Premier Prix de la 13ème édition du Salon national des arts plastiques «Abdelhalim Hemch», qui a pris fin jeudi à Tlemcen. La seconde et troisième place de ce concours sont revenues à Kholkhal Walid de Tlemcen et Châambi Djihad de Khenchela. Parallèlement à l'exposition à laquelle ont pris part plus d'une soixantaine d'artistes peintres venus d'une vingtaine de wilayas du pays, les responsables de cette manifestation ont organisé un concours autour du thème «l'art et la vie», auquel ont participé une trentaine de jeunes artistes dont la majorité issue des différentes écoles des beaux-arts.

Cette manifestation artistique qui a regroupé plusieurs artistes de renom a permis aux jeunes artistes de rencontrer leurs aînés et perfectionner leurs connaissances à l'occasion d'ateliers animés tout au long du salon par des enseignants des écoles des beaux-arts.

La cérémonie de remise des Prix s'est déroulée en cette fin d'après-midi à la Maison de la culture de Tlemcen, suivie d'une soirée musicale en l'honneur de tous les participants et animée par le chanteur Karim Boughazi.