Elles et ils étaient, en effet, très nombreux à avoir fait le déplacement pour se faire signer les Mémoires d'Ahmed Mahiou et afin d'échanger également avec lui.

Une occasion qui ne se présente pas tous les jours. Elle était donc à ne pas rater. Plus qu'une séance de vente-dédicace d'un précieux livre, ce rendez-vous a permis à des avocats de plusieurs générations d'aller à la rencontre d'Ahmed Mahiou à l'instar de Hakim Saheb et Lila Hadj Arab et de tant d'autres. Les échanges ont été longs et fructueux et l'invité de Tizi Ouzou a fait preuve d'une modestie et d'une disponibilité remarquables.

De nombreux écrivains ont également été de la partie à l'instar de Mohammed Attaf et de Youcef Merahi. Ahmed Mahiou effectue une tournée dans plusieurs villes algériennes pour présenter son livre «Au fil du temps et des événements» (édition Barzakh).

Des échanges fructueux

La rencontre de Tizi Ouzou intervient après celle qu'il a animée le 15 du mois en cours au niveau de l'Institut national d'Études de stratégies globales (Inseg) d'Alger et à l'université de la même wilaya ainsi qu'à l'université Abderrahmane-Mira de Béjaïa mercredi passé. Ahmed Mahiou animera, aujourd'hui, une autre séance de vente-dédicace à la librairie «L'arbre à dire» d'Alger, à partir de 15 h. Il sera à Oran, lundi prochain pour l'animation d'une conférence au Crasc (Centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle). Ahmed Mahiou terminera sa tournée promotionnelle de son livre-Mémoires à la librairie du Tiers-Monde de la capitale le 25 du mois en cours. Né en 1936 dans la wilaya de Bouira, Ahmed Mahiou est membre de l'Institut de droit international, ancien membre et ancien président de la Commission de droit international. Agrégé des facultés de droit, directeur de recherche émérite au Cnrs, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger, ancien président de la commission du droit international des Nations unies, juge ad hoc à la Cour internationale de justice, il est aussi membre de plusieurs sociétés savantes nationales et internationales. Avant le livre qu'il vient tout juste de publier chez Barzakh Éditions, Ahmed Mahiou en a déjà édité de nombreux autres à l'instar de La formation des normes en droit international du développement, La coopération Sud-Sud, quelques expériences d'intégration, Recueil des cours de l'Académie de droit international, L'État de droit et le monde arabe, La codification du droit international...

Ahmed Mahiou est également l'auteur de plus de 80 articles en droit international et relations internationales, une quinzaine d'articles de droit administratif et de science administrative ainsi qu'une dizaine d'articles sur le droit constitutionnel et de sciences politiques.