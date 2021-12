L'artiste algérien Ahmed Khalili a remporté, dimanche, le Premier Prix de la 11e édition du Festival international de la miniature et de l'enluminure de Tlemcen. Les seconde et troisième places sont revenues respectivement à la Jordanienne Amal Ibrahim Khalil et à l'Algérienne Zineb Bahri. Le sacre de Khalili Ahmed, venu de Skikda, confirme son talent et la perfection de son travail. Il avait déjà remporté un Premier Prix, lors de la 5e édition de cette manifestation internationale, organisée en 2012. Enfin, le jury a décerné son Prix à la jeune Ihsane Tikendi.À l'issue des ateliers de formation destinés aux jeunes, organisés le long de cet événement, Sajed Djillali Sayah a été désignée ambassadrice de l'enfance dans le domaine de la miniature. La cérémonie de clôture de ce salon a donné lieu au lancement d'une version virtuelle pour permettre à un grand nombre d'artistes nationaux et étrangers d'y participer sans effectuer le déplacement à Tlemcen. La 11e édition du Salon a vu la participation d'une soixantaine d'artistes algériens et étrangers représentant les USA, la Jordanie, le Soudan, la Tunisie, l'Arabie saoudite, l'Inde, la Turquie et l'Egypte. Des ateliers encadrés par des artistes confirmés ont été organisés et des conférences ont été données autour de la miniature et de l'enluminure, rappelle-t-on.