Les deux romanciers algériens, Ahlam Mostaghanemi et Yasmina Khadra participeront à la 40e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah (Emirats arabes unis) prévue du 3 au 13 novembre prochain, ont fait savoir les organisateurs. Née en 1953, Ahlam Mostaghanemi est l'une des plus célèbres romancières algériennes et arabes. Elle a à son actif plusieurs oeuvres à succès dont certaines ont été traduites dans plusieurs langues telles que «Mémoires de la Chair» (prix Naguib Mahfouz/Egypte 1998), «Le Chao des Sens» (1997), et «Les femmes ne meurent plus d'amour» (2012). Né en 1955, Yasmina Khadra est un grand romancier en Afrique et dans le Monde arabe. Il a écrit une trentaine de romans dont la majorité a été traduite dans plusieurs langues à l'instar de: «Morituri» (1997), «À quoi rêvent les loups» (1999), «L'attentat» (2005), «Ce que le jour doit à la nuit» (2008) ainsi que son dernier roman «Pour l'amour d'Eléna». Ses ouvrages ont remporté plusieurs prix internationaux.

La 40e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah verra, pendant 11 jours, la participation de 85 écrivains issus de 22 pays, dont des auteurs de renommée internationale comme le romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah ayant remporté récemment le prix Nobel de littérature. Sa présence à cet évènement sera sa première participation internationale après avoir reçu le prix. Placé sous le slogan «ici...un livre pour vous», cette manifestation regroupera 1566 maisons d'édition de 83 pays dont 929 éditeurs arabes et 637 étrangers qui exposeront un total de 110.000 titres dans toutes les langues. L'Espagne invité d'honneur de cette édition, marquera sa présence par la participation de 41 artistes et écrivains espagnols. Pour sa part, le romancier koweïti, Talab Errefai sera honoré en tant que «personnalité culturelle de l'année» en hommage à son parcours littéraire. Le programme prévoit 440 activités culturelles, en sus des activités pour enfants, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, dessin, art culinaire et autres. Cette manifestation culturelle prévoit à l'instar des éditions précédentes un concours doté de prix, à savoir le Prix du meilleur roman arabe, du meilleur livre étranger, de la meilleure maison d'édition émiratie, arabe et étrangère, outre le Prix de traduction. L'édition de cette année se déroulera dans le cadre du respect des mesures sanitaires contre la Covid-19. Créée en 1982 et organisée par l'instance de Charjah pour le livre, la foire internationale est l'un des plus grands salons au monde avec plus de deux millions de visiteurs par an, selon la presse locale.