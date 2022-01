Le sixième Salon national du jeune collectionneur, qui se poursuit samedi à la Maison de la culture « Mouloud Kacim Nait Belkacem » de Tissemsilt, a été marqué par une affluence du public sur le stand des cartes postales anciennes. Le salon a permis aux visiteurs de prendre connaissance d’une collection d’une cinquantaine d’anciennes cartes postales, exposées par la collectionneuse de la wilaya de Tipaza, Chebel Wahiba et qui mettent en valeur les habits traditionnels des femmes algériennes dans différentes régions du pays. Mme Chebel a indiqué, avoir entamé sa collection il y a 15 ans avec des collègues adhérents au club des collectionneurs de la commune de Tipasa. Elle a souligné que la collection de cartes postales et de timbres algériens fait partie des activités qui contribuent à la diffusion de la culture de préservation du patrimoine culturel matériel national, appelant à « encourager les jeunes à pratiquer cette activité ». Le 6e Salon national du jeune collectionneur, organisé à l’initiative de la direction de la Jeunesse et des Sports en coordination avec l’Office des établissements de jeunes (Odej), la Maison de la culture « Mouloud Kacim Nait Belkacem » de Tissemsilt et la Radio régionale Tissemsilt, enregistre la participation de 42 jeunes adhérents dans les établissements de jeunes, éducatifs et de formation ainsi que des associations issues de 17 wilayas. Lors de la clôture des activités de cet événement, prévue aujourd’hui, seront annoncés les noms des lauréats des trois premières places du concours du meilleur participant.