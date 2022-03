La majorité des éditeurs a été, d'ailleurs, agréablement surprise de l'arrivée d'un nombre impressionnant de visiteurs, en provenance des quatre coins du pays. Les visiteurs sont venus en partie dans des cadres organisés, notamment des excursions pour les établissements scolaires, tous paliers confondus. Dès les premières heures de la matinée, tous les chemins qui mènent vers les Pins maritimes étaient pratiquement bloqués par les embouteillages. Les services de sécurité avaient d'ailleurs fourni d'incommensurables efforts afin de réguler la circulation au niveau de toutes les entrées qui mènent vers les différents parkings de la foire d'Alger. Compte tenu de ce fort rush, il a fallu à une grande partie des automobilistes et des conducteurs de bus ayant assuré le déplacement en groupe, des visiteurs, d'avoir recours au grand parking du centre commercial «Ardis» car ceux de la Foire étaient saturés prématurément.

Les visiteurs sont venus même des wilayas les plus lointaines comme Jijel, Batna, Constantine, Béjaïa, Sétif, Médéa, Bouira, Blida, etc. Tous les espaces du Salon du livre étaient également pris d'assaut par les férus de lecture. Qu'il s'agisse du pavillon central ou des autres pavillons, la même ambiance électrique a régné tout au long de la journée de samedi. Ce qui a rendu le sourire à tous les éditeurs qui n'ont pas manqué d'exprimer leur grande satisfaction face à cet afflux, guère attendu par les concernés. «Nous sommes vraiment agréablement surpris par la présence d'autant de monde à cette édition car nous avions d'énormes appréhensions à la veille de son lancement», nous a confie Amar Ingrachen, directeur des Editions Frantz-Fanon. Avis amplement partagé par Mohand Ameziane Si Youcef, directeur d'El Amel éditions, interrogé à ce propos. «Certes, avant le début du Sila, nous appréhendions le fait qu'il y ait une faible affluence compte tenu de la rupture de deux années mais aussi à cause du choix de la date de sa tenue, notamment à la veille du mois de Ramadhan, mais maintenant nous sommes vraiment réconfortés par la présence d'autant de monde», nous dit notre interlocuteur. Pour sa part, Tarik Djerroud, directeur des éditions Tafat, n'a pas caché sa grande satisfaction, surtout avec la hausse remarquable du nombre de visiteurs. «Nous sommes vraiment comblés suite à l'écho obtenu par cette nouvelle édition du Sila», souligne Djerroud, qui est également romancier et essayiste, auteur de plusieurs livres. Les différentes allées du SIila n'ont pas désempli tout au long de la journée de samedi. Ce qui a permis de booster les ventes de livres, tous genres confondus. Certains rayons ont d'ailleurs commencé à se vider, surtout concernant les titres de romans d'auteurs à succès. Il faut toutefois souligner qu'une partie des visiteurs repart les mains vides peut-être à cause des prix de la majorité des livres qui sont hors de portée des bourses moyennes. Mais aussi à cause du fait qu'il s'agit juste de curieux qui veulent s'imprégner de l'ambiance extrêmement conviviale et chaleureuse, familiale aussi, qui règne lors de la tenue du Sila.