Le 1er Salon national du livre, que le Centre islamique de Chlef a abrité du 28 au 30 juin, a été marqué par une affluence notable des visiteurs, notamment au niveau du stand de la littérature enfantine. En effet, le stand dédié à la littérature pour enfants a fait l'objet d'une affluence «notable» du grand public attiré par les ouvrages, revues et romans exposés, destinés à différentes catégories d'âge, devant permettre d'encourager les enfants à s'intéresser à la lecture et les aider a apprendre la langue, tout en mettant en évidence la diversité culturelle du pays. «Nous avons tenté, à travers cette première édition, de répondre aux besoins des différentes catégories d'âge de lectorat, dans différents domaines, à travers la participation de dix maisons d'édition nationales», a indiqué Ali Laib, directeur de la Maison d'édition «Publications Chellif», organisatrice de cet événement culturel. Le Stand de la littérature enfantine marqué par l'exposition, notamment de plusieurs ouvrages dont la revue «Ghoumaidha» a suscité, selon M. Laib, l'intérêt des enfants et de leurs parents, vu leur riche contenu pédagogique et culturel. La directrice d'édition de la revue «Ghoumaidha», Nadjat Belabess a, pour sa part, mis l'accent sur l'impératif d'accorder davantage d'intérêt à la littérature enfantine, afin d' «ancrer les bases de la langue chez l'enfant, tout en lui faisant connaître le patrimoine immatériel de son pays, à travers notamment les contes contenus dans la revue», a-t-elle observé. Mme Belabess a, à ce titre, souligné les efforts consentis par l'équipe de travail de cette revue, composée de spécialistes en sciences, littérature et patrimoine culturel, en vue d'éditer un contenu bimestriel pédagogique, scientifique et culturel de qualité, relevant que la littérature enfantine est une expérience nouvelle en Algérie qui mérite d'être encouragée. Elle s'est félicitée de l'affluence des visiteurs sur le stand dédié à ce type de littérature, qui a réalisé, selon elle, des «ventes considérables», durant les deux premiers jours de ce Salon. «L'affluence enregistrée reflète bel et bien l'intérêt qu'accordent les parents à ce type de littérature, notamment lorsque le contenu est à la hauteur de leurs aspirations», a-t elle assuré. Pour Abdelkrim Houari, dramaturge et homme de lettres «la littérature enfantine est liée à l'éducation de l'enfant et de l'ancrage d'une culture de la lecture chez eux».