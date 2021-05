La nouvelle s'est répandue comme une trainée de poudre dans la soirée du vendredi 2 mai. Blaha Benziane, une des figures des plus remarquées du feuilleton télé à succès de Djaffar Gacem, qui passe sur l'Entv, Achour El Acher est décédé dimanche soir, alors qu'il venait de sortir de l'hôpital suite à une opération chirurgicale, subie au niveau du coeur, réalisée à l'hôpital militaire d'Oran.

La disparition du comédien Blaha Benziane, alias «Nouri» a suscité un vif émoi. Sémillant, le comédien semblait pourtant bien établi, comme en témoignent plusieurs de ses vidéos postées sur YouTube et, notamment en présence de son fils Youssef.

Le comédien Blaha Benziane qui semblait avoir retrouvé ses forces n'avait pas hésité dans son lit d'hôpital, même, à faire de l'humour tel qu'on le lui connaît et à réciter de longs poèmes en arabe populaire comme il en a le secret et le talent.

Une verve et un langage bien propres à lui qui le caractérisent et faisaient partie intégrante de sa personnalité à l'instar de sa voix et son accent oranais, lui qui a consacré une bonne partie de sa vie au théâtre, notamment de feu Abdelkader Alloula d'Oran.

Souilah: «C'était comme un frère...»

Blaha Benziane aura passé en effet, 45 ans de sa vie sur les planches du TRO. C'est une grande figure du cinéma algérien qui vient de nous quitter. Aussitôt la triste nouvelle annoncée sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes du milieu artistique ainsi que ses fans se sont empressés de poster leurs condoléances sur les réseaux sociaux, dont Salah Ougrout, dit Souilah, l'ancien Achour El Acher qui a bien connu le comédien pour avoir travaillé avec lui pendant les deux dernières saisons, mais pas que.

Souilah fera remarquer sur son compte Instagram: «Blaha Benziane, l'artiste était le plus proche de moi.

L'artiste passionné, un homme aux valeurs exemplaires qu'il était, n'est plus. Priez pour lui...»

Djaffar Gacem: «Je t'ai perdu...»

Très attristé par sa disparition, le réalisateur Djaffar Gacem confiera quant à lui: «Tous les mots ne pourront exprimer ma douleur. J'ai perdu, aujourd'hui, un ami et un frère. Ma source d'inspiration.

Une personne extraordinaire qui répand la joie là où elle est. Il nous réjouissait dans toutes ses oeuvres. Tout le monde l'aimait. Je t'ai perdu aujourd'hui et je te perds pour toujours. Tu resteras dans mon coeur pour toujours. Je te dédie la troisième saison qui, s'est vue grandie grâce à toi, ton intégrité et ta modestie...»

Pour rappel, le comédien souffrait en fait d'une délicate maladie cardiaque qui a eu raison de lui et de sa santé. Pour autant, le comédien a bien tenu ses engagements afin de poursuivre son rôle dans la série. Il a été admis à l'hôpital à la fin du tournage. Dans un entretien accordé à la presse algérienne, le comédien qui se savait malade, a fait savoir qu'il a choisi de continuer à travailler pour honorer son engagement envers la série et les téléspectateurs. «Je n'étais pas vraiment capable de travailler cette année, en raison de mon état de santé, mais j'ai choisi d'honorer mon engagement (...) lors du tournage, j'ai fourni tout ce qui était en mon pouvoir pour faire bien mon travail», avait-il déclaré.

Souhila Maâlem:«On ne t'oubliera pas»

Figure très appréciée du public algérien, Blaha Benziane est connu pour ses rôles dans des séries télévisées, dont Achour Al Acher et les sketchs avec Salah Ougrout dans Djemai Family. Il avait aussi travaillé dans d'autres séries L'autre côté de la mer (1997) et Rayes corso (2019). Plusieurs personnalités du milieu télévisuel et cinématographique ont fait part sur les réseaux sociaux de leurs condoléances, notamment Souhila Maâlem qui joue la princesse «Abla» dans Achour El Acher, affirmant «On ne t'oubliera pas. Tu restera à jamais dans nos coeurs.».

Le comédien Merouane Guerouabi qui joue aussi dans Achour El Acher dira pour sa part: «Que Dieu ait ton âme. Jamais je n'oublierai ton amour du travail, ton affection et ton amour pour le public....» Ironie du sort, dans le dernier épisode de Achour El Acher, diffusé dimanche soir, sur l'Entv, l'on voit «Nouri» tomber à la renverse après avoir goûté à un plat empoisonné...