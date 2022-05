Et pour cause, l'accueil triomphal qui lui a été réservé par une infinité de lectrices et de lecteurs de la wilaya de Tizi Ouzou qui ont tenu à être présents à sa séance de vente-dédicace qu'a abritée la plus ancienne librairie de la région. Il est, en effet, très rare qu'un écrivain draine une si grande foule en une seule rencontre de vente-dédicace. On peut même dire que c'est presque du jamais-vu pour un auteur, aussi célèbre soit-il, du moins dans une librairie de Tizi Ouzou.

Amin Zaoui a démontré lors de la séance de signature de ses ouvrages qu'il a animée à la librairie Cheikh, cette semaine, qu'il est l'un des écrivains algériens les plus populaires et les plus estimés. Avant même qu'il n'atterrisse dans la spacieuse librairie, Amin Zaoui était déjà attendu par ses lectrices et lecteurs. Ces derniers sont issus de plusieurs générations. On distingue «les anciens», mais aussi des jeunes et même des adolescents férus de lecture et plus particulièrement des romans d'Amin Zaoui.

Parmi l'assistance, il y avait des professeurs d'université, des avocats, des médecins, des étudiants, des enseignants, etc. Sans oublier bien sûr les écrivains de la région qui ont tenu à assister à ce rendez-vous littéraire à l'instar de Youcef Merahi, Mohammed Attaf, Salem Amrane....

Dans la foule, nous avons remarqué la présence de Mustapha Rafaï, ancien joueur de la JSK et auteur d'un livre sur ce grand club ayant marqué les esprits ainsi que Améziane Medjkouh, ancien président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Djurdjura et un mordu de littérature.

Une foule est venue l'attendre

Amin Zaoui a été ému et agréablement surpris de découvrir ce nombre impressionnant de lectrices et de lecteurs. Il n'a, d'ailleurs, pas manqué d'exprimer sa joie devant autant d'égards et face à cette ambiance livresque et humaine.

L'auteur a été accueilli par une assistance nombreuse et inégalée composée de lectrices et de lecteurs avertis, jeunes et moins jeunes, à la librairie Cheikh de Tizi Ouzou. Sa séance de vente-dédicace a duré quatre heures, de 14h jusqu'à 18h, un véritable record dans cette librairie.

Deux nouveaux romans

Cette rencontre a été programmée suite à la sortie des nouveaux livres de Amin Zaoui dont son tout dernier roman intitulé «Faim blanche», paru aux éditions Dalimen à l'occasion de la dernière édition du Salon international du livre d'Alger (Sila).

Les lecteurs qui sont venus à cette rencontre n'ont pas raté cette occasion afin d'échanger longuement et profondément avec Amin Zaoui, non seulement au sujet du contenu de son dernier roman, mais aussi sur tous ses autres livres et sur la littérature ainsi que sur la culture de manière générale.

L'occasion a été aussi celle de se faire dédicacer les autres livres de l'auteur comme «Eternel Mammeri» ou encore «Souffle de la raison» (Éditions Tafat).

Amin Zaoui est professeur de littérature moderne et comparée à l'université d'Alger. Il est l'auteur de plusieurs romans en langues française et arabe, ainsi que de plusieurs essais. Parmi ses romans en langue française, on peut citer: «Canicule glaciale», «L'enfant de l'oeuf»,

«Festin de mensonge», «La chambre de la vierge impure», «Le dernier juif de Tamentit»,

«La soumission», etc. Amin Zaoui était directeur de la Bibliothèque nationale à Alger. C'est lui qui a lancé le prix littéraire «Apulée» ayant récompensé plusieurs écrivains francophones, arabophones et amazighophones.