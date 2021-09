Un accord de coopération a été signé entre le festival du portail numérique du court-métrage d'Annaba et le festival international du court-métrage de Mizda (Libye), dans le but d'accompagner et de promouvoir les oeuvres cinématographiques de jeunes talents dans le domaine du court-métrage, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication du festival du portail numérique du court métrage d'Annaba. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la démarche adoptée par le festival du portail numérique du court-métrage d'Annaba, un événement culturel et cinématographique qui s'est imposé à travers l'espace numérique assurant la continuité de l'échange entre les créateurs et les réalisateurs de courts-métrages et encourageant la culture cinématographique et l'esprit de créativité artistique chez les jeunes, a souligné le même document.

Les clauses de cet accord, signé par le directeur et fondateur du festival du portail numérique du court-métrage d'Annaba, Dalil Belkhoudir, et le président du festival international du court-métrage de Mizda, Ramdane El Mezdaoui, stipulent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'accompagnement et de la formation au profit des réalisateurs de courts-métrages des deux pays, à travers l'organisation de stages et d'ateliers de formation dans les domaines de la cinématographie et des techniques de réalisation de courts-métrages, selon la même source.

Le festival du portail numérique du court-métrage d'Annaba, institutionnalisé comme un événement mensuel du cinéma numérique, a enregistré la participation de plus de 500 courts métrages internationaux sélectionnés pour les compétitions du festival qui se poursuit pour le 17ème mois consécutif, depuis son lancement en avril 2020 à travers la Toile, a-t-on rappelé.