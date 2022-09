Une exposition de toiles principalement réalisées au couteau et explorant quelques-unes des infinies nuances de bleu et ses multiples compositions possibles a été inaugurée samedi à Alger par l'artiste peintre Myriam Mohli Aouès.Intitulée «Abstraction du bleu en folie», cette exposition organisée et accueillie par la galerie «Ezzou'Art» compte une trentaine d'oeuvres entre toiles au couteau, coffret et petit objet artistique de décoration.Dans ses oeuvres, l'artiste explore dans un premier temps différentes nuances et mélanges à base de bleu et propose des toiles abstraites portées par un relief de blanc au couteau qui évoque dans de nombreux travaux l'écume de la mer et le mouvement des vagues, un concept qui se décline en différentes palettes de couleurs. Dans un univers plus végétal, le mouvement du couteau alternant blanc et différents verts apaisants est également proposé par Myriam Mohli Aouès qui enferme en filigrane des formes parfois à peine suggérées.Dans d'autres toiles, qui donnent l'impression de l'aboutissement d'un processus de création, l'artiste peintre expose des formes humaines, dans un élan plus contemporain, faisant abstraction du détail, de la perspective et du mouvement pour se contenter de positionner des formes dans un univers de couleurs explorant une palette plus froide sur une trame de noir.Myriam Mohli Aouès propose également sa vision d'une ruelle de la casbah d'Alger dans une conception géométrique plus stricte et des couleurs surréalistes en plus d'un paysage d'automne réalisé avec minutie.En plus des toiles, l'artiste propose aux visiteurs de la galerie une série de petits coffres décoratifs en bois portant chacun une déclinaison des oeuvres proposées, en plus de quelques objets avec une décoration inspirée des motifs floraux de la céramique ou réalisée avec de simples collages. Artiste autodidacte qui a perfectionné son art, Myriam Mohli Aouès, infirmière de formation, a grandi dans une famille d'artistes qui lui permettra d'exposer son travail pour la première fois à l'âge de 15 ans dans une exposition en duo avec sa mère en France.Elle a exposé ses oeuvres à de nombreuses reprises en Algérie et en France en plus d'avoir participé à plusieurs expositions collectives et ateliers de création.L'exposition «Abstraction du bleu en folie» est ouverte aux visiteurs de la galerie «Ezzou'Art» jusqu'au 23 septembre.