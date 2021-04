En attendant sa sortie imminente en Algérie, Le film algérien Abou Leila du réalisateur Amin Sidi-Boumedine est actuellement dans les salles tunisiennes le mercredi 24 mars. Le film devrait être projeté dans dix lieux différents; Cinéma Amilcar, CinéMadart à Carthage, Le Métropole à Menzel Bourguiba, Le Majestic - Le Centre culturel Nord à Bizerte, Cinéma ABC, Cinéma Le Parnasse, Ciné 350, L'Institut français de Tunisie, Pathé Mall Of Sousse et Pathé Tunis City. Abou Leila a été présenté en première mondiale au 72e Festival de Cannes, dans le cadre de La Semaine de la critique, et a déjà remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur long métrage fantastique européen au Festival international du film fantastique de Neuchâtel, le prix du meilleur film au Festival du film européen de Séville, le meilleur Prix d'acteur au festival du film de Carthage et Prix de la Critique au D'A film festival de Barcelone. Le film a également participé à un certain nombre de festivals internationaux, notamment le Festival international du film du Caire, Entrevues Belfort Festival international du film, Shanghai International Film Festival, Marrakech International Film Festival, Amman International Film Festival et Le Festival du film franco-arabe de Noisy-Le-Sec. Le film a pour cadre l'Algérie de la décennie noire. Nous sommes en 1994. S. et Lotfi, deux amis d'enfance, parcourent le désert à la recherche du dangereux terroriste Abou Leila. Leur quête semble absurde, étant donné que le Sahara n'a pas été touché par les multiples attentats. Sachant que son ami est trop fragile pour faire face à plus d'effusions de sang, la seule priorité de Lofti est de garder S. aussi loin que possible de la capitale. Mais plus ils s'enfoncent dans le désert, plus ils sont confrontés à leur propre violence ou démon. Ecrit et réalisé par Amin Sidi-Boumedine, Abou Leila met en vedette Slimane Benouari, Lyes Salem et Azouz Abdelkader.

MAD Solutions assure la distribution du film dans le Monde arabe. Pour rappel, Amin Sidi-Boumédiène a obtenu un diplôme en réalisation cinématographique du CLCF (Conservatoire libre du cinéma français) à Paris en 2005. Son premier court-métrage Demain, Alger? a été projeté dans plusieurs festivals de cinéma à travers le monde. Son deuxième court métrage, Al Djazira, a remporté le Prix du meilleur film arabe au festival du film d'Abu Dhabi. En 2014, il a réalisé son troisième court métrage, Serial K. qui a été projeté aux Journées cinématographiques de Béjaïa. Abou Leila est son premier long métrage.

Tourné en Algérie, le film a été sélectionné pour la Semaine de la Critique au 58e Festival de Cannes.