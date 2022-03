Le héros de la Guerre de Libération nationale, Abane Ramdane, est, depuis hier, au coeur des débats, au campus de Tamda, de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou. Lors de cette première journée dédiée à une figure de proue de la révolution algérienne, les participants ont concordé à mettre en relief l'apport déterminant de Abane Ramdane à la guerre d'indépendance et ce, à travers plusieurs aspects, plus particulièrement dans le travail effectué concernant l'unification des rangs de toutes les forces politiques algériennes qui existaient à l'époque. D'autres aspects de l'apport de Abane Ramdane ont été également mis en avant par des participants, à l'instar de l'universitaire Yasmine Saoud. Cette dernière a axé son intervention sur l'apport de Abane Ramdane dans le travail de communication et d'information. Une tâche qui était indispensable pour la révolution, qui ne pouvait guère s'en passer. L'oratrice a rappelé que Abane Ramdane a contribué grandement au lancement d'El Moudjahid, organe d'information de l'ALN-FLN. Elle a rappelé que Abane Ramdane a mis sa plume au service de ce journal, en y publiant plusieurs éditoriaux. Selon la même universitaire, l'apport de Abane Ramdane a été aussi bien politique que militaire, notamment en ce qui concerne les aspects organisationnels de la révolution. Une organisation qui a atteint son summum, lors du congrès de la Soummam lequel a permis à la révolution pour l'indépendance algérienne, de se doter d'une ossature organisationnelle inédite et ce, sur tous les plan. Il faut rappeler que ce colloque devait avoir lieu en juin 2020, à l'occasion du centenaire de la naissance de Abane Ramdane qui a vu le jour le 10 juin 1920 au village Azzouza, dans la région de Larbâa Nath Irathen. La crise sanitaire a contraint les organisateurs à reporter cette rencontre à plusieurs reprises. Le colloque, qui se poursuivra aujourd'hui, est organisé par l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, en collaboration avec l'Association Abane Ramdane pour la Mémoire et l'Histoire ainsi que le Musée régional du moudjahid de Tizi Ouzou.