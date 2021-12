«A Tierra » (vers la terre), un spectacle époustouflant de musique flamenco, a été présenté samedi soir à Alger, puis Oran et hier à Constantine, par la Fondation espagnole, « Casa Patas ». Cette dernière est représentée par les danseurs, Sara Nieto et Norberto Chamiza. Ils étaient accompagnés par le guitariste José Hernandez, le chanteur Pablo Cliva et Epi Pacheco à la percussion.

Accueilli, notamment à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih, le spectacle « A Tierra » de Sara Nieto, a enflammé la salle, près de 90 mn durant, étalant une dizaine de pièces tirées essentiellement du terroir de la musique gitane d’Espagne, devant un public astreint au strict respect des mesures sanitaires de prévention contre la propagation du Coronavirus. Danseurs professionnels incontestés, Sara Nieto et Norberto Chamiza ont exécuté une belle chorégraphie, exprimée avec fermeté, par le claquement des pieds (zapateado) et des mains (palmas), et appuyée par Epi Pacheco au cajon et autres percussions, qui a exploité les intervalles entre les temps de chaque mesure rythmique dans leurs moindres espaces.

Dans le monde magique des gitans

Renvoyant à l’univers magique des gitans, Pablo Cliva à la voix rauque, présente et étoffée, a séduit l’assistance, alimentant la fermeté du pas et du regard, la grâce du geste précis et l`élégance du mouvement synchronisé de Sara Nieto et Norberto Chamiza qui dansaient sur des cadences irrégulières.

Les pièces, « Farruca », « Buleria Musical », « Soleà por Bulerias », « Tangos Musical », « Fragua con Bastôn », « Guajira » et « Algeria Con Bata de Cola », ont constitué l’essentiel du répertoire brillamment présenté par le « quintet », sous la direction artistique de Sara Nieto. Les sonorités des cordes piquées et les accords renversés de la guitare de José Hernandez caractérisant le genre flamenco, ont été renforcés par les dissonances harmoniques et les envolées phrastiques de l’artiste, donnant un champ d’expression plus contemporain, ouvert sur l’ensemble du Bassin méditerranéen, à une musique représentative d’un genre autochtone.

En présence de l’ambassadeur d’Espagne, Fernando Moran Calvo-Sotelo et de représentants de différentes missions diplomatiques accréditées à Alger invités à assister à ce spectacle prolifique, le public, applaudissant longtemps les artistes, a savouré le spectacle dans l’allégresse et la volupté.

Du rythme et du jazz

« A Tierra », concert au genre musical introspectif, a mêlé, sous un éclairage feutré, les caractères nostalgiques du flamenco aux cadences irrégulières binaires et ternaires empreintes de jazz et de rythmes sud-américains, permettant la rencontre judicieuse sur une même partition, d’un contenu authentique avec des formes des plus modernes.

Sara Nieto, s’adressant au public à l’issue de la représentation, a exprimé son « Bonheur de se produire devant le public algérois ».

Racontant entre autre, le pays, la terre, la vie, l’amour, la nostalgie, l’exil, la séparation et la mélancolie, le flamenco est un chef-d’œuvre du patrimoine immatériel de l’humanité classé depuis 2010 par l`Organisation des Nations unies pour l`éducation, la science et la culture (Unesco). Attendu dès dimanche et jusqu’à mardi, à Oran, Constantine et Annaba, le spectacle de musique flamenco « A Tierra » est organisé par l’ambassade d’Espagne en Algérie et les instituts Cervantès d’Alger et d’Oran, sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts.