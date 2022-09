Ahmed Djamil Ghouli, l'ex-chanteur du groupe Djmawi africa, est derrière le Challenge DJAM'iN, un concours musical qu'il a lancé sur Instagram et dont la finalité est de révéler de nouveaux talents. Djam promet une belle finale aux participants à ce challenge, soit un ultime face-à-face qui désignera le meilleur candidat. «Ce sera un live sur une scène avec des musiciens professionnels, en l'occurrence les musiciens qui m'accompagnent, dont le chef d'orchestre Amin Dahane qui a un riche parcours et qui a fait partie de l'aventure de la fameuse émission Alhan oua chabab. Le tout sera transmis sur Internet. Cette finale s'annonce grandiose!», promet l'artiste Djam qui précise que l'événement aura les contours d'un vrai live tv. Au bout de plusieurs sélections, deux finalistes seront ainsi pris et l'un des deux sera choisi sur la plateforme Instagram par le chanteur Djam et le jury de professionnels.

Le gagnant de cette compétition inédite sera formé et produira une chanson avec le chanteur star Djam, qui sera diffusée sur toutes les plates-formes de musique (Streaming, spotify). La société LG Electronics Algérie qui accompagne et soutient Djam dans ce formidable défi, fournira le matériel d'enregistrement professionnel au gagnant pour l'aider à poursuivre sa passion. «DJam'in with LG» est donc une initiative originale de Djam qui vise à révéler de jeunes talents algériens en s'appuyant sur la puissance du réseau social Instagram. Sous forme d'un concours de chant sur les réseaux sociaux, les candidats étant tenus d'envoyer un démo à l'artiste qui se charge de sélectionner le meilleur son parmi les compositions reçues des différents artistes en herbe. Notons que l'heureux gagnant de ce challenge sera produit par Djam. «Au bout de quinze jours j'ai reçu 400 vidéos, celles-ci recèlent de vraies pépites.» affirme Djam. Ce dernier offre ainsi l'opportunité aux jeunes Algériens de participer et de gagner la production et l'enregistrement d'une chanson ainsi qu'un clip avec leur artiste préféré, tout en leur permettant de jouer avec des musiciens professionnels; un rêve pour plusieurs jeunes Algériens à l'âme d'artiste. L'on rappelle que pour participer au concours «Djam'in with LG», LG en partenariat avec l'artiste Djam ont proposé deux méthodes.

La première est un casting live sur le réseau social Instagram pendant 4 jours avec un jury composé de professionnels de la musique qui se chargent de sélectionner huit jeunes talents. La seconde est un formulaire d'inscription mis en place sur le site web de LG Algérie pour permettre aux participants d'envoyer leurs démos afin de sélectionner huit autres jeunes talents. Au total 16 talents seront sélectionnés pour participer à la compétition en ligne sur la plateforme Instagram.

L'ex-chanteur du groupe Djmawi africa s'était lancé, de bonne heure, dans une carrière solo sous le nom d'artiste Djam. Celui qui a participé, en 2017, à l'émission française «À la recherche de la nouvelle star» a alors décidé de lancer une version algérienne pour découvrir les talents que cache l'Algérie. Soit le Challenge Djam ‘IN.