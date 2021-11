Ce film est une coproduction entre le Centre algérien de développement du cinéma et la société Mycène Production avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts.Un film qui a pris des années de tournage et plus encore, pour sortir en Algérie, puisqu'il a fait l'objet, depuis 2019, de nombreuses projections à l'international, notamment aux Etats-Unis et au Maroc mais sans que le public algérien ne puisse le voir!

D'une durée de 98min, le film raconte, selon son synopsis, l'histoire de Khaled, un jeune inspecteur de police qui fait une tentative d'infiltration au sein d'une bande de trafiquants de drogues, d'armes et d'oeuvres d'art, son but est de récupérer un vase d'une grande valeur historique. Au cours de l'enquête, le plan de la police échoue, et l'inspecteur Khaled alias Youcef Sehairi est démasqué par son contact, l'histoire prend une autre tournée avec l'apparition d'autres éléments de l'enquête sans le vouloir, Kamel (Mourad Oudjit) et Myriem- qui campe le rôle d'une journaliste- (Kamelia Bendirici) les meilleurs amis de l'inspecteur Khaled se retrouvent impliqués dans l'enquête et ainsi ils risquent leurs vies.

Des meurtres et des hommes

Film du genre policier, Ammar Sifodil nous fait plonger dans les méandres d'un monde sombre avec plein de scènes de tueries à l'américaine. Comme son nom titre l'indique, des hommes qui s'entretuent pour sauver leur peau et surtout dans l'espoir de retrouver ou de laisser pour soi le graal suprême...

Un vase, le septième du nombre d'un ensemble d'objets, d'antiquités qui coûtent une fortune. Youcef Sehaïri arrive à tirer son épingle du jeu comme à chaque fois, son caractère originel flirte avec celui de son personnage, un être éternellement tourmenté, taciturne et un tantinet mystérieux à la fois. C'est ce qu'on appelle dans un certain jargon, un comédien doué de «la force tranquille».

Un jeu de composition qui lui sied depuis et le suit jusqu'au petit écran puisqu'on l'a vu au courant du mois de Ramadhan dernier, dans un feuilleton télé, du quasi même style dramatico-policier. Apres «Jours de cendres» et «El Achiq» dans lequel, on retrouve pour ce dernier, Youcef Sehaïri, Amar Sifodil marque avec «Le sang des loups» résolument sa patte dans le registre du polar, très peu exploité en Algérie. Très peu exploité car bien audacieux et pas facile à s'intégrer dans notre paysage cinématographique algérien.

Du puzzle manquant

Dans «Le sang des loups», on retrouve, également, Aziz Boukrouni, dans la peau du commissaire, un personnage qui semble lui aussi lui coller à la peau. Celui aussi, du véreux sans scrupule avec son regard méchant et obséquieux. Si la trame semble se dessiner dés l'entame du film,il reste que le «Le sang des loups» semble se perdre par moments dans un enchainement de séquences ou certains puzzles paraissent manquer à l'appel.

Des ellipses ou raccourcis peut-être? Il en est ainsi,au point de se faire, assez déroutant et nous laisser,parfois, sur notre faim. Y aurait-il des scènes qui ont été sautées au montage? se demande t-on. Enfin, on déplorera l'absence du comédien Mohamed Djouhri, décédé entre autres sans avoir vu le film, note le réalisateur.