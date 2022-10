Le groupe Djmawi Africa vous donne rendez-vous, ce jeudi 13 octobre, à partir de 21 h, à la salle Ibn Zeydoun de Riadh El Feth. Ils sont enfin de retour à Alger pour présenter leur nouveau spectacle «Amchi», concert exceptionnel à la salle Ibn Zeydoun à Riadh El Feth. Le groupe révèle de nouvelles facettes du groupe et de ses membres qui continuent à prendre du plaisir à créer ensemble après plus de 15 ans! Pour la 1ère fois leur musique voit le jour exclusivement en studio à l'inverse de tous les autres Opus qui ont été d'abord joués en live avant d'être enregistrés, un exercice qui a apporté de nouvelles sonorités et une production plus pointue, entièrement réalisée par les musiciens du groupe. Ils restent néanmoins fidèles à leur éclectisme musical puisant dans les racines afro-maghrébines méditerranéennes... Il n' y a pas de leader ou de chanteur principal dans cet album, mais tout le monde crée, compose et chante.