La médiathèque de l'Institut français d'Algérie à Alger vous propose de découvrir une sélection des oeuvres d' Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022 et ce, depuis le 11 octobre dernier et ce, jusqu'au 25 octobre à 17h30. Vous pouvez consulter également un ensemble de documents en ligne concernant l'écrivaine, des études, des émissions radio, des articles actuels...sur Culturethèque, la bibliothèque numérique: www.culturetheque.com. Née le 1er septembre 1940 à Lillebonne (Seine-Maritime), elle est écrivaine française et professeure de lettres. Son oeuvre littéraire, est essentiellement autobiographique. Annie Ernaux a reçu plusieurs prix pour l'ensemble de son oeuvre: le Prix de la langue française en 2008 et le prix Marguerite Yourcenar en 2017. En 2014, elle a reçu le titre de docteure Honoris Causa, décerné par l'université de Cergy-Pontoise. En octobre 2022, elle reçoit le prix Nobel de littérature «pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle révèle les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle».

Toujours à l'Ifa, la médiathèque vous propose également d'aller à la rencontre des oeuvres d'Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. Alain Aspect, né le 15 juin 1947 à Agen, est un physicien et universitaire français connu, notamment pour avoir conduit le premier test concluant portant sur l'un des paradoxes fondamentaux de la mécanique quantique

«le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen». En 2022, il est colauréat du prix Nobel de physique aux côtés de John Clauser et de Anton Zeilinger pour leurs travaux sur la mécanique quantique. La médiathèque de l'Institut français d'Algérie à Alger vous propose de découvrir son livre «Introduction aux lasers et à l'optique quantique» avec Gilbert Grynberg et Claude Fabre ainsi qu'un dossier de presse.