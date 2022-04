La deuxième édition de l'Exposition nationale de la calligraphie arabe, de miniature et d'enluminure a été inaugurée jeudi au Palais de la culture, Moufdi Zakaria à Alger, avec la participation de jeunes artistes lauréats du 2e concours organisé par le Club algérien de la calligraphie arabe, de l'enluminure et de la miniature. Outre le club, 56 artistes prennent part à cette exposition, organisée en collaboration avec la fondation «Afak», avec 120 tableaux d'art. Cinq pavillons ont été réservés à ces toiles dont un consacré aux toiles primées au concours.

Les toiles primées lors de la 1ère édition organisée lors du précèdent Ramadhan ont été également exposés. Pour sa part, le calligraphe Mohamed Benguennif, président du club, organisateur de cette manifestation a fait savoir que le but de cette exposition était de «diffuser la culture des arts islamiques pour préserver ce patrimoine antique, tout en ouvrant la voie aux jeunes talents en vue de le développer sans toucher à son authenticité». «De telles manifestations contribuent à découvrir de nouvelles énergies et talents», a-t-il soutenu, mettant en avant l'apparition de nouveaux noms dans le domaine de l'enluminure.

Les visiteurs vont également découvrir les oeuvres des célèbres calligraphes Safar Bati et Moulay Abderrahim. Un hommage sera, aussi, rendu au calligraphe Karim Beldji, décédé décembre dernier, à travers l'exposition de nombre de ses tableaux.

Cette exposition se poursuit jusqu'au 30 avril en cours. Par ailleurs, une autre exposition des métiers et de l'artisanat a été organisée dans le cadre du programme spécial Ramadhan tracé par le Palais de la culture avec la participation de 40 exposantes.