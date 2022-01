Un vaste programme culturel de proximité, neuf festivals culturels et un dispositif de mise en valeur du patrimoine de la ville d'Oran est à l'affiche du ministère de la Culture et des Arts pour l'accompagnement des Jeux méditerranéens prévus en juin prochain, annonce la ministre du secteur, Wafaa Chaalal, qui assure la mobilisation de nombreuses infrastructures culturels pour l'évènement. Dans un entretien à l'APS, la ministre de la Culture et des Arts a indiqué que cet «évènement majeur est une opportunité indéniable» de faire connaître «la culture algérienne, sa diversité et l'apport de nos créateurs» et de mettre en avant la ville d'Oran, «son histoire, son héritage culturel, et son apport significatif à la culture méditerranéenne» qui renforcent son ambition de devenir une ville «accueillante, ouverte sur le monde et attrayante pour les investisseurs».

À l'occasion de cet évènement sportif, le secteur de la culture et des arts compte «offrir des moments de fête et de bonheur que nous partagerons avec nos invités des pays étrangers», à travers un programme culturel «dense et varié, en mobilisant l'ensemble des établissements culturels existant à Oran et dans les villes environnantes».

Mise à niveau des infrastructures

La ministre précise qu'un «travail de mise à niveau de certaines infrastructures a été réalisé» et que son département compte mobiliser «le Théâtre régional Abdelkader- Aloula, la Maison de la culture, en phase finale de rénovation, le musée Ahmed Zabana, trois salles de cinéma et les monuments historiques majeurs de la ville», en plus d'un programme d'animation prévu dans «36 places publiques, la corniche oranaise, les théâtres de plein air, les arènes d'Oran, et autres espaces de diffusion».

Pour cette occasion, le ministère prévoit également un programme cinématographique de proximité, «ciné-bus, le ciné-plage et le ciné-ville», des expositions et concours des arts plastiques, des résidences d'artistes et d'écriture, des expositions sur le patrimoine et les dernières découvertes archéologiques, en plus d'un programme spécial au sein de la cité olympique, après validation par le Comité international responsable de l'organisation des jeux, précise la ministre. Neuf festivals et un programme de mise en valeur du patrimoine de la ville.

Cinéma, expo, musique et patrimoine

Outre ce programme de proximité, la ministre de la Culture et des Arts annonce la tenue de «neuf festivals culturels» durant cette période, à Oran et dans les villes environnantes, à l'instar du «Festival des cultures populaires, le Festival de la musique et de la chanson oranaise, les Journées du théâtre méditerranéen, le Festival du raï et le Festival international des danses à Sidi Bel Abbès ou encore le Festival de musique hawzi à Tlemcen». Elle annonce également un «un méga spectacle à l'occasion de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse», et précise que ce riche programme culturel va «commencer bien avant le début des jeux et se poursuivra même après leur clôture».

Pour ce qui est du patrimoine culturel de la ville d'Oran, Wafaa Chaalal annonce des expositions sur le patrimoine et sur les dernières découvertes archéologiques ainsi que des visites guidées aux monuments historiques et sites archéologiques de la ville. Elle précise par ailleurs que ce programme «ne bénéficie pas d'inscriptions budgétaires spéciales» et qu'il a fallu «adapter nos programmes et projets en fonction d'objectifs précis». Les actions que le ministère réalise portent sur «la signalétique des sites et monuments en relation avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat au titre de la promotion du tourisme culturel, l'illumination de 26 monuments historiques à Oran, la mise en place de quatre parcours touristiques à caractère culturel, à l'instar du parcours des portes, le parcours des forts d'Oran, et le parcours des mosquées et palais.