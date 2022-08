Neuf équipes théâtrales nationales concourent pour le prix du Masque d'or, dans le cadre de la 15e édition des Journées nationales du théâtre pour enfants, ouvertes, mardi dernier en présence de personnalités artistiques et théâtrales de différentes régions du pays.

La cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée au centre culturel de Boudouaou, a été annoncée par une représentation théâtrale honorifique intitulée «La porte de la liberté», de l'équipe de la Perle venue de Batna, suivie d'un festival qui a parcouru les rues de la ville, et auquel plusieurs associations et organisations de la société civile ont participé. Dans une déclaration à l'APS, le responsable de l'Association du théâtre Boudouaoui, Zougari Redouane, organisateur de l'événement, a affirmé que cette manifestation de quatre jours (du 16 au 20 août), était marquée par la participation de neuf oeuvres théâtrales de huit wilayas, à savoir: Médéa, Tiaret, Djelfa, Batna, Tlemcen, Oran, Skikda et Boumerdès, en plus de la Tunisie, comme invité d'honneur. M. Zougari a également fait savoir que cet événement serait sanctionné par le Prix du «Masque d'or» qui sera discerné au meilleur spectacle, au meilleur thème et aux meilleurs acteurs. Au programme de cet événement figurent également des workshops pour les enfants dans les domaines du tournage, de l'écriture dramatique et de la chorégraphie, ainsi que des concours intellectuels et culturels notamment pour les enfants.