Quatre-vingt-sept (87) associations activant dans le domaine culturel et artistique, porteuses de projets et de programmes culturels et artistiques à travers le territoire national, ont bénéficié du soutien financier au titre de l'année 2022, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

«87 associations culturelles ont bénéficié du soutien matériel et de l'accompagnement dans la concrétisation de leurs projets, dans le cadre de la politique du ministère de la Culture et des Arts, relative à l'accompagnement et au soutien à la société civile, notamment les associations activant dans le domaine culturel et artistique, porteuses de projets et de programmes culturels et artistiques», a précisé le ministère dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook.

Ce soutien intervient après étude des dossiers et des projets, déposés lors de la première session de l'année 2022, par la commission ministérielle chargée de l'étude des projets et des programmes des associations proposées pour bénéficier des aides, en attendant la libération de la liste inhérente à la deuxième session, après finalisation de toutes les procédures nécessaires à l'examen des demandes déposées selon la réglementation en vigueur.