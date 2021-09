La 7ème édition des Journées nationales du monologue a été ouverte, ce vendredi, à la Maison de la culture de Koléa (Tipasa) en hommage au défunt dramaturge Hocine Taileb, décédé le mois d'août dernier suite à des complications de son atteinte par le virus de la Covid-19, a fait savoir le responsable de cet établissement culturel.

En tant qu'homme de théâtre et scénariste, également chef du service de l'activité culturelle à la direction de la culture de Tipasa, le défunt Hocine Taileb était un grand habitué des journées du monologue, a indiqué la chargée de la communication auprès de cet établissement, signalant l'inscription de cette 7ème édition du genre au titre du programme culturel et artistique de la Maison de la culture «Ahmed Aroua», pour l'été 2021.

Une pléiade d'artistes et comédiens de différentes wilayas du pays prennent part à cette édition 2021, qui se poursuivra jusqu'au 30 septembre, dont Kamel Bouakaz, Amel Benamara, Rim Takoucht, et Aïssa Chouat, entre autres.

Les comédiens Youcef Guendouz, Labri Djamel et Mahfoudh El Hani sont, également, attendus à cette manifestation culturelle, qui a été inaugurée par un film documentaire sur la vie du défunt dramaturge Hocine Taileb.

Le défunt est décédé le 5 août dernier à l'hôpital de Koléa à l'âge de 55 ans. Il possède à son passif un riche palmarès dans le domaine du théâtre. Né à Alger en 1966, le défunt a écrit de nombreux textes théâtraux et des scénarios de feuilletons télévisés, de même qu'il avait occupé le poste de conseiller culturel à la direction de la culture de la wilaya de Tipasa. Parmi ses pièces, «Où as-tu laissé l'épée?» (1997), «La nuit de l'arrestation de Djouha» (1998), «Moucharred» (1999), «Beni Kalboun» (2006) et «El Ghouthia» (2008).

Il a également collaboré avec de nombreux théâtres régionaux, selon la biographie que lui a consacrée le Théâtre national algérien (TNA).

Le défunt a, aussi, écrit de nombreux sitcoms, dont le scénario de la quatrième saison du feuilleton «Djouha», coécrit avec le scénariste Ahmed Rezzak en 2006, outre les scénarios des séries comiques «Rouh belakal» (2006), «Rihat Leblad» (2009) et «Mani Louiza» (2016). Il a participé à plusieurs festivals nationaux de théâtre et fait partie de plusieurs jurys de festivals nationaux du théâtre.

Il a aussi animé plusieurs conférences sur le théâtre à la radio et à la télévision.