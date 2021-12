La 7e édition des Journées du cinéma amateur de Tlemcen a eu lieu dimanche et lundi, avec la participation de 16 courts métrages et films de différentes wilayas.

À l'ouverture de cette édition, organisée par le Palais de la culture en coordination avec le club cinématographique de cet établissement culturel et l'association des activités de jeunes sous le slogan «le cinéma se promeut», a été projeté le court métrage «Ines» de Djamel Bacha de la wilaya de Tizi Ouzou, qui raconte l'histoire d'une fille à besoin spécifique.

Le programme de la première journée de cette manifestation été marqué par la projection des courts métrages «Dhalma», «Kabous», «Tanaqod», «Hakb», «Ouadiyaâti», «El Moutamaridha» et «Krimou».

Cette édition a enregistré la participation de réalisateurs de Tlemcen, d'Oran, d' Aïn Témouchent, de Sidi Bel-Abbes, de Tizi Ouzou, de Tissemsilt, de Médéa et de Jijel.

Les oeuvres en lice, qui traitent de différents thèmes dont l'émigration clandestine et la violence familiale, ont été évalués par des critiques cinématographiques dont Belhadji Riadh, Emtir Boumediène, Djebbour Abdelmadjid et Zemmouri Sami, a-t-on fait savoir.

Organisée en hommage au journaliste Noureddine Rahmoun, cette manifestation culturelle a été marquée, en outre, par des communications abordant le cinéma algérien, la musique du cinéma et l'expérience du complexe musical Djeffal Abderraouf de la wilaya de Tlemcen, spécialisé dans les spots publicitaires de films hollywoodiens, en plus d'un atelier sur le maquillage encadré par un spécialiste dans ce domaine, Djaafri Toufik Hocine, au bénéfice d'élèves et étudiants universitaires.