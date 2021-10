Le destin en a décidé autrement. Idir nous a quittés physiquement, mais pas sa voix, et ses chansons, les textes qu'il a portés haut et tout ce qu'il nous a laissé de beau. Idir est né le 25 octobre au village Ath Lahcène à Ath Yanni, région qui a donné de nombreux hommes de culture dont le grand artiste Brahim Izri et le célèbre écrivain-chercheur Mouloud Mammeri ainsi que l'islamologue Mohamed Arkoun, entre autres. C'est le premier anniversaire de la naissance de Idir après son décès ayant jeté l'émoi et la consternation dans le milieu artistique et chez ses fans. Absent physiquement, idir demeure present dans le coeur de ses fans qui voient toujours en lui l'un des artistes qui les ont le plus marqués et bercés. La voix succulente de Idir a été pour beaucoup dans son immense succès. Son travail de groupe auquel il a opté depuis ses débuts, s'est avéré, également, fructueux, car avec la conjugaison des efforts des musiciens, des paroliers et des arrangeurs, les chansons portées par la voix magique de Idir finissaient, toujours, par conquérir les coeurs des fans.

Idir a aussi merveilleusement puisé dans le patrimoine culturel oral kabyle, en ressuscitant, aussi bien des airs musicaux que d'anciens contes et textes auxquels il a inculqués une fraicheur remarquable. Avava Inouva en est la parfaite illustration. Mais pas que.

Avava Inouva, la légendaire

La poésie et l'amour de cette dernière, Idir les avait, d'abord, hérités de sa mère et de sa grand-mère qui affectionnaient le verbe. Il en est de même concernant sa passion pour les contes.

Idir, en dépit de son amour pour la musique, ne délaissa pas ses études et put aller jusqu'à l'université à Alger. Et c'est à Alger, en remplaçant la diva Nouara au micro de la radio kabyle chaine 2, cette dernière étant malade, qu'il décida de mettre le pied à l'étrier. Rsed a yides, est la première chanson interprétée par Idir à la radio avant la sortie de son premier disque comprenant la tonitruante chanson A vava inouva.

Le succès de Idir, à la sortie de son premier disque, a été fulgurant.

La chanson sort au milieu des années 70. Elle fait le tour du monde. Une première pour un artiste algérien d'expression kabyle. Ce premier disque fut distribué dans des dizaines de pays.

La chanson A vava inouva est même traduite dans plus de dix langues dont le français par le duo David Jisse et Dominique Marge.

Des concerts explosifs

Idir s'affirme, par la suite, de plus en plus dans les concerts explosifs et interminables, qu'il animait régulièrement et un peu partout.

De 1976 à 2017, Idir a produit 11 albums. Après la mort de Idir survenue le 2 mai 2020 à Paris, les journalistes Amer Ouali et Saïd Kaced ont publié la première biographie sur le chanteur Idir, aux éditions Koukou. Le livre est intitulé: «Idir l'éternel». Amer Ouali et Saïd^¨Kaced décrivent Idir comme étant une icône internationale de la musique kabyle, le produit d'une histoire fabuleuse et d'une généalogie insoupçonnée: humaniste humble et généreux, esprit libre, réfractaire au bling-bling et aux apparences frivoles, le «roi de la mélodie» était porteur d'une radicalité que la douceur d'une voix rassurante ne laissait pas toujours entendre. Amer Ouali et Saïd Kaced racontent, dans ce précieux livre, le rapport du chanteur à l'exil et au déracinement, sa condition d'émigré qui a quitté l'Algérie en 1975, son engagement avec l'Association culturelle berbère, sa lutte contre le ‘'piège du folklore'' pour trouver une manière esthétique d'attirer les jeunes vers le patrimoine musical.

Présentée dans un style journalistique, la biographie signée par Amer Ouali et Saïd Kaced revient sur le parcours de l'artiste en s'attardant sur les moments phares ayant marqué son chemin vers la célébrité.