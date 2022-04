La 5e édition des «Nuits de la calligraphie et du manuscrit» de Tlemcen, se tient depuis jeudi, au Musée national de la calligraphie islamique de Tlemcen, à l'occasion du mois sacré du Ramadhan.

La cérémonie de lancement de cette manifestation organisée, pendant toute une nuit, par le Musée national de la calligraphie islamique de Tlemcen et qui se poursuivra tout au long du Ramadhan a été rehaussée par une exposition de manuscrits issus du fonds du Centre national de recherche dans les sciences islamiques et de civilisation de la wilaya de Laghouat, et des conférences sur les manuscrits arabes et l'état des manuscrits en Algérie. Un accord de partenariat a été signé entre les deux institutions culturelles de Tlemcen et de Laghouat. Cette édition tend à sensibiliser sur l'importance de la valorisation des manuscrits et à mettre en lumière le rôle de la technologie dans la préservation de ce patrimoine, a indiqué le directeur du Musée national de la calligraphie islamique de Tlemcen, Sid Ahmed Lasnouni.