Samedi 3 Juillet 2021:

-Salle Atlas: à 10h00 en collaboration avec «le Centre national d'études et de recherches sur le Mouvement national et la révolution du Premier Novembre»

Exposition de livres et différents écrits sur le thème de «La Révolution algérienne»

Conférence animée par le professeur Hussein Abdessamad et le moudjahid Med Debah.

Projection d'un documentaire sur l'évènement.

-Salle Saâda d'Oran: avec la direction de la culture et des arts de la wilaya d'Oran

Spectacle artistique de chants

Lundi 5 Juillet 2021:

-Salle Saâda d'Oran: en collaboration avec la Cadc

Projection du film

«Opération Maillot» de Okacha Touita

À 10h 00 à la salle Maghreb Oran: en collaboration avec l'Association «Etahadi»

Exposition de tableaux réalisés instantanément au hall de la salle.

Opérette «le Rêve arabe»

Poésie patriotique par Les plumes du club

Chant patriotique par les enfants du

5 Juillet

-Salle 8 Mai 1945 de Kherrata:

A 10h00: Exposition de photos sur le thème en collaboration avec le musée du Moudjahid

Exposition d'art plastique d'artistes locaux et élèves de l'atelier de dessin.

À 14h00:Chants patriotiques proposés par les scouts.

A 17h00: Projection de «Zone Interdite» de Ahmed Lallem film en collaboration avec la Cnca.

-Salle des Issers:

A 14h00: poésie avec Khenifer Mourad & Mokhtari Maya.

15h00:Opérette chorégraphique « La liberté chantée»

-Salle Ahmed Bey -Constantine-: à 10h00

Exposition des élèves des ateliers de formation.

Spectacle chorégraphique de l'école de dance classique.

Spectacle de musique des élèves de l'atelier de piano

Exposition des élèves de dessin

Projection du film «les Déracinés» Lamine Merbah avec Cnca

Conférence sur la révolution algérienne de conférencier «Moumen Laâmri» (Histoire moderne et contemporaine) et des témoins, en collaboration avec«l'Organisation Nationale des fils de chouhada»

Mardi 6/07/2021

Complexe Abdelouahab Salim de Chenoua:

À 10h00: exposition de photos avec le Centre des arts et exposition de Tlemcen

À 14h30: Conférence de Dahmane Touati sur le Mouvement populaire pour l'indépendance.

Poésie avec Lamia Frih & Kamel Charchar.