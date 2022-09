Cinquante-et-un (51) oeuvres théâtrales et 57 projets cinématographiques ont été soumis au ministère de la Culture pour bénéficier de l'aide publique dans le cadre du programme nationale du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, a annoncé le ministère de la Culture et des Arts dans un communiqué. Le ministère de la Culture a reçu 51 oeuvres théâtrales émanant du Théâtre national et de 21 théâtres régionaux, outre 57 projets cinématographiques (courts-métrages et documentaires), précise le communiqué, ajoutant qu'un comité d'experts était chargé de la lecture de ces oeuvres en vue de sélectionner celles éligibles à l'aide publique.