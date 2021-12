Quarante-trois candidats ont pris part, samedi, au Centre des loisirs scientifiques (CLS) de Tizi Ouzou à la sélection de wilaya en prévision de la 4ème édition du Festival national de la bande dessinée et de la caricature. Huit lauréats seront retenus au terme de cette sélection, supervisée par des cadres de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), pour représenter la wilaya lors de cette 4ème édition du festival qui se tiendra du 17 au 21 de ce mois de décembre à Tizi Ouzou et qui est placée cette année sous le thème «l'Art, sensibilisation et prévention». «Il y aura une sélection de deux lauréats dans chaque catégorie, moins de 18 ans et de 18 à 35 ans pour chaque chacune des disciplines, bande dessinée et caricature», a explique Chemseddine Khif, responsable au niveau de l'Office des établissements de jeunes (Odej) organisateur de l'évènement en collaboration avec la DJS. Le même responsable relève «un engouement des jeunes à cette manifestation, notamment, pour la caricature qui représente pour eux un support d'expression pour peu que des opportunités pareilles leurs soient offertes pour montrer leurs talents». Une autre présélection pour le concours national du meilleur jeune talent de la chanson qui se tiendra à Alger du 24 au 31 de ce mois de décembre s'est également tenue avec la participation de 10 candidats parmi lesquels deux lauréats seront sélectionnés pour représenter la wilaya.