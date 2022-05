Quarante artistes plasticiens issus de plusieurs wilayas du pays participent au Salon national des arts plastiques ouvert samedi au siège de l'Office des établissements de jeunes (Odej) au centre-ville de Sétif sous le slogan «Un peuple qui s'est sacrifié, une mémoire ineffaçable». Cette manifestation culturelle et artistique, coïncidant avec la célébration de la Journée nationale de la mémoire (8 mai), est organisée dans le cadre du programme du secteur de la jeunesse et des sports, à l'initiative de la Ligue des activités culturelles et scientifiques des jeunes de Sétif en collaboration avec l'Odej, a indiqué le président de cette Ligue, Mounir Rezig. Le Salon national a pour objectif de commémorer le 8 mai 1945 et ancrer l'esprit du nationalisme chez les jeunes notamment. Il vise également à découvrir de jeunes talents innovants dans le domaine artistique et culturel, à créer un espace de communication et d'interaction entre les artistes et à encourager l'échange culturel et touristique entre eux.

La manifestation à laquelle les artistes participent avec des thèmes libres de différentes écoles et styles artistiques constitue un espace approprié pour le public amateur d'arts plastiques pour connaître davantage ce style d'art, a-t-on souligné. Dans ce cadre, le comité d'organisation du salon s'est engagé à mettre à la disposition des participants tous les moyens nécessaires, comme la toile nécessaire et les différents tons de couleurs et de peinture, a indiqué la même source, faisant part de l'organisation, parallèlement à ce salon qui se poursuivra jusqu'au 9 mai, de concours et d'activités culturelles de proximité et touristiques diverses. Ce salon sera également marqué par l'organisation d'un concours national d'arts plastiques «L'épi d'or» ouvert aux jeunes du mouvement associatif et les adhérents des établissements de jeunes et autres amateurs à l'échelle nationale, a-t-on fait savoir, précisant que chaque personne peut participer avec deux tableaux traitant de thèmes libres. Les trois lauréats bénéficieront de prix d'encouragement variant entre 20.000 et 50.000 DA, a-t-on indiqué, précisant que la sélection se fera par un jury composé de spécialistes dans le domaine qui évaluera les oeuvres artistiques. Par ailleurs, une excursion dans la région de Babor (nord de Sétif) sera organisée au profit des artistes participants, en marge de cette manifestation, a souligné Mounir Rezig.