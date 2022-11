La troisième édition de la manifestation de la mémoire filmique «Ciné Cirta» a été lancée samedi au musée du cinéma du centre-ville de Constantine avec la projection du documentaire «Chahid Hamlaoui» de son réalisateur Ouaâmor Bouzid et le long métrage «Reconnaissance» du réalisateur Salim Hamdi.

Le film documentaire du héros de la Révolution chahid Hamlaoui (1935-1960), retrace son parcours de combattant, entamé lorsqu'il était un simple fidaï, avant qu'il ne prenne d'autres responsabilités lors de la Guerre de Libération nationale, grâce à son militantisme, son génie et son expérience dans la lutte armée jusqu'à ce qu'il devienne commandant de la zone de Constantine.

En juin 1960, Hamlaoui tomba au champ d'honneur suite à une fusillade de l'armée d'occupation française, alors qu'il était à la fleur de l'âge. S'agissant du long métrage «Irfan» (reconnaissance) du réalisateur Salim Hamdi, il décrit en 110 minutes l'histoire de la martyre Yamina, dont le rôle a été interprété par l'artiste défunte Chafia Boudraâ.

Organisée par l'association culturelle Numidie-Arts, cette manifestation se poursuivra jusqu'au 1er novembre prochain, jour de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de Libération nationale, a indiqué le responsable de l'association, Lounis Yaou.

À l'occasion, plusieurs documentaires seront projetés, notamment «La vieille blessure» de Toufik Mezaâche, «L'Union générale des étudiants musulmans algériens» de Mohamed Latrache et «La houna wala hounak» de Hocine Saâdi, en plus d'autres longs métrages comme «Lotfi» d'Ahmed Rachdi et «Saliha» de Mohamed Sahraoui et «Heliopolis» de Djaâfar Gacem, a fait savoir la même source.

À noter que l'initiative de ces projections cinématographiques, présentées à «la salle Ennasr» au musée du cinéma de Constantine, sont organisées sous l'égide du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, en coordination avec la commission des activités culturelles relevant de l'Assemblée populaire communale (APC) de Constantine, présidée par l'artiste Hakim Dakar.