Pas moins de 35 troupes de théâtre participeront à la 53e édition du Festival culturel national du théâtre amateur qui se tiendra à Mostaganem du 26 au 30 septembre, a fait savoir dimanche le commissariat de cette manifestation culturelle.

La 53e édition du Festival culturel national du théâtre amateur revêt cette année un caractère exceptionnel, notamment après deux ans d'absence en raison de la pandémie de la Covid-19, a indiqué dans une déclaration à l'APS le directeur artistique du festival, Abdelatif Benahmed.

Cette édition verra la participation de 35 troupes de théâtre amateur de différentes régions du pays, réparties sur les catégories A et B (dans la compétition), la catégorie C et le théâtre de rue, a-t-il ajouté.

Les spectacles de catégorie A (sept oeuvres théâtrales) et de classe B (neuf oeuvres) seront présentés à la Maison de la culture Ould Abderrahman Kaki et au théâtre régional Djillali Benabdelhalim, tandis que le public suivra les représentations de Classe C et du théâtre de rue (10 oeuvres théâtrales dont 3 dans l'art du Goual), au niveau de places publiques dans la ville de Mostaganem et au siège du théâtre «El-Moudja», dans le quartier de Salamandre, a-t-on indiqué. Le nouveau commissariat du festival oeuvre, depuis son installation il y a un mois, à préparer cette édition en chargeant un comité de sélectionner les oeuvres qui participeront à la plus ancienne manifestation culturelle du genre à l'échelle arabe et africaine, a souligné M. Benahmed.

Le commissariat du festival a élaboré un programme de formation de deux années au profit d'environ 140 stagiaires dans divers domaines théâtraux, notamment l'interprétation, la mise en scène, l'écriture dramatique, la scénographie et le théâtre de rue, a précisé la même source.

Les participants suivront des cours pratiques et théoriques durant cette période et réaliseront des oeuvres inaugurales pour les deux prochaines sessions du festival en 2023 et 2024 (54e et 55e), a annoncé Benahmed. Concernant la coopération dans le domaine technique et de la formation, le commissariat du Festival culturel national du théâtre amateur a récemment conclu plusieurs accords avec le commissariat du Festival culturel national du théâtre professionnel et l'Institut national supérieur d'art dramatique, selon la même source.