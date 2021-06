Qui ne connait pas l'immense artiste Mohammed Khadda? Un hommage lui sera consacré à travers une belle exposition à partir d'aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du trentième anniversaire de son décès. C'est à la galerie Seen Art Gallery, 156 lot El Bina, Dély Ibrahim que se tiendra cette exposition «quelque peu atypique qui nous permet de découvrir ou redécouvrir une facette peu connue du travail de recherche de Khadda, à travers son expression d'affichiste, nous dévoile l'artiste dans son contexte historico-contemporain, en l'occurrence la période post- indépendance, face aux manifestations majeures, économiques, culturelles et artistiques, telles que la révolution agraire, les mouvements syndicaux, et autres regroupements politiques, comme les pièces de théâtre engagées de Alloula et Kateb Yacine...», font savoir les organisateurs. Et d'indiquer: « Nous voilà replongés, par la magie du créateur, dans une période où l'artiste plasticien se sent investi d'une mission le poussant à s'exprimer, à prendre part aux débats qu'ils soient culturels, intellectuels, politiques ou sociétaux.»

Pour en parler mieux, la spécialiste Naget Belkaïd-Khadda fait savoir: «...Khadda - imprimeur de formation - a pratiqué toutes les facettes de ce noble métier. Aussi, son talent d'artiste fut-il marqué, peu ou prou, par son amour du livre en tant qu'objet et par son attention aux diverses polices et calligraphie.

L'affiche, du fait de sa vocation publicitaire, est associée depuis ses lointaines origines aux travaux d'impression et de presse. La collection d'affiches qui figurent dans cette exposition présente l'intérêt de nous offrir un aperçu du champ culturel de notre récent passé.

En même temps, elle nous renseigne sur la capacité du peintre à étendre son inventivité d'artiste à une forme où sa liberté se trouve nécessairement endiguée par le code du genre.» Et de renchérir:«Elles suscitent aujourd'hui la curiosité du public, à la fois comme témoignage sur une époque et comme manifestation d'un talent artistique multidirectionnel». Ainsi, la galerie vous invite à venir découvrir cette somptueuse exposition, où « l'originalité de l'expression, la subtilité du créateur et sa maîtrise, comme la période évoquée, sont autant d'aspects qui ne devraient, à notre sens, que

susciter la curiosité du grand public.». Pour rappel, Mohammed Khadda, né le 14 mars 1930 à Mostaganem et mort le 4 mai 1991 (à 61 ans) à Alger, est un peintre, sculpteur et graveur algérien. Il est considéré comme l'un des «fondateurs» de la peinture algérienne contemporaine et du signe». Après avoir été de son vivant une des consciences les plus claires de sa société à travers ses positions, il est aujourd'hui un repère majeur de la peinture algérienne.

Ses oeuvres sont conservées dans différentes collections publiques et privées en Algérie et à l'étranger. Aussi, cette singulière exposition vaut le déplacement. à ne pas rater!